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Україна робить ще один крок до єдиного цифрового простору ЄС

18 июня 2026 г., 12:35

Міністерство цифрової трансформації України та Єврокомісія погодили спільний робочий план впровадження Interoperable Europe Act. Завдяки цьому українські державні системи зможуть вільно взаємодіяти з європейськими, а країна отримає основу для запуску зручних транскордонних цифрових послуг.

Щоб українські цифрові сервіси стали сумісними з європейськими, були швидкими та безпечними планується: ухвалити Закон України «Про інтероперабельність»; створити Національну рамку інтероперабельності; долучити українські органи влади до спільних європейських проєктів та навчальних програм; просувати українські цифрові рішення в європейській екосистемі.

Документ фіксує чіткі кроки цифрової євроінтеграції України на найближчі роки. Разом із Мінцифрою та Єврокомісією план втілюватиме Академія електронного управління в межах проєкту DT4UA, експерти якої допоможуть підготувати законодавство, створити Національну рамку сумісності та розробити навчальні програми для держслужбовців.

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