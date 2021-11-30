Основатель Twitter Джек Дорси покинул пост CEO компании

30 ноября 2021 г., 9:15

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Генеральный директор Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) объявил о своей отставке в понедельник утром, сообщив сотрудникам в письме, что технический директор Параг Агравал (Parag Agrawal) займет эту должность.



Дорси заявил, что у него есть три причины, по которым он считает, что это идеальное время для такого шага, ссылаясь на свое доверие к Агравалу, новому председателю совета директоров Брету Тейлору (Bret Taylor) и персоналу компании.



«Много говорят о важности того, чтобы компания возглавлялась ее основателем. В конечном итоге я считаю, что это серьезное ограничение и единая точка уязвимости. Я много работал, чтобы эта компания могла отойти от своего основания и основателей», - написал он. - «Почему бы не остаться или не стать председателем? Я считаю, что действительно важно дать Парагу место, которое бы позволило ему возглавлять компанию. И, возвращаясь к моему предыдущему пункту, я считаю, что очень важно, чтобы компания могла выстоять сама по себе, свободная от влияния или воздействия своего основателя».



Он добавил, что «не так много компаний достигают этого уровня, и не так много учредителей, которые делают выбор в пользу своей компании, а не собственного эго».



«Я знаю, что мы докажем, что это был правильный шаг», - отметил Дорси.



Джек Дорси останется в совете директоров компании до истечения срока его полномочий в мае 2022 года. Правление единогласно выбрало Агравала в качестве генерального директора и заявило, что он также войдет в состав совета.



Стоит отметить, что Параг Агравал был инженером в компании более десяти лет и занимал должность технического директора с 2017 года. «Параг стоял за каждым критическим решением, которое помогало перевернуть эту компанию. Он любопытный, проницательный, рациональный, творческий, требовательный, самосознательный и скромный», - написал Дорси.



Напомним, что Джек Дорси основал компанию в 2006 году и был ее генеральным директором до 2008 года, когда его отстранил от управления один из соучредителей Эван Уильямс (Evan Williams). Все же в 2015 году он Дорси сменил Дика Костоло (Dick Costolo) на посту генерального директора, несмотря на опасения по поводу того, что он параллельно еще и занимал пост генерального директора платежного сервиса Square (также им основанного).



В прошлом году хедж-фонд Elliott Management с оборотом 40 млрд долл. попытался сместить Дорси с поста генерального директора Twitter. Обе стороны в конце концов пришли к соглашению, которое позволило Джеку Дорси остаться на посту генерального директора, но он по-прежнему подвергался критике за отсутствие инноваций в Twitter и неспособность предложить что-то, что вызвало бы рост стоимости акций.



Брет Тейлор, который в настоящее время является президентом и главным операционным директором Salesforce, займет пост председателя правления Twitter вместо Патрика Пичетта (Patrick Pichette).



Акции Twitter выросли на 2% после выхода новости. На данный момент капитализация компании составляет 36,61 млрд долл.

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