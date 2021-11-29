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Apple — ведущий вендор смартфонов в Китае

29 ноября 2021 г., 17:26
Apple — ведущий вендор смартфонов в Китае

Впервые с конца 2015 г. Apple признана ведущим вендором смартфонов в Китае.

По оценкам Counterpoint Research, благодаря высокому спросу на линейку iPhone 13, в октябре 2021 г. Apple улучшила продажи на локальном рынке 46% «MoM». Помимо высокой лояльности бренду на повышенном спросе позитивно отразилась стоимость предлагаемых устройств, которая оказалась ниже, нежели у линейки iPhone 12 в момент старта продаж. Остальные ключевые вендоры Поднебесной, в то же время, ушли в минус.

Для сравнения, за рассматриваемый период китайский рынок в целом нарастил показатели в натуральном исчислении лишь на 2%. Что примечательно, Apple удалось вырваться вперед в период высокого отложенного спроса, вызванного щедрыми ноябрьскими скидками, связанными с Single Day.

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