SK Hynix залучає 26.5 млрд дол. дебютуючи на Nasdaq

10 июля 2026 г., 17:25

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SK Hynix офіційно виходить на американський фондовий ринок. На біржі Nasdaq стартують торги американськими депозитарними розписками (ADR) компанії після завершення масштабного продажу цінних паперів на суму 26,5 мільярда доларів.





Як зазначають у Reuters, це розміщення стало другим за величиною публічним продажем акцій в історії ринку США, поступившись лише історичному рекорду компанії SpaceX, який відбувся минулого місяця. Інтерес з боку Волл-стріт виявився колосальним: за даними джерел у банківських колах, фінальна книга заявок була перевищена інвесторами у понад сім разів.





SK Hynix зафіксувала ціну своїх ADR на рівні 149 доларів за одиницю (де кожні 10 депозитарних розписок еквівалентні одній звичайній акції). Ця вартість відображає премію у 2,7% до середньої ціни акцій компанії на Сеульській фондовій біржі за останні три торгові дні. На торгах у Південній Кореї в п'ятницю акції SK Hynix закрилися з незначним пониженням на 0,3% на позначці 2,18 мільйона вон. Надвисокий попит на американські папери свідчить про те, що нещодавнє охолодження ринку напівпровідників було лише короткочасною паузою, а не досягненням піку. Залучені кошти компанія спрямує на фінансування капітальних витрат, зокрема на будівництво нових заводів із випуску мікросхем.





Вважається, що цей лістинг є стратегічним кроком для усунення несправедливої ринкової оцінки. Попри те, що SK Hynix є світовим лідером у виробництві HBM, яка критично необхідна для графічних процесорів штучного інтелекту від Nvidia та AMD, компанія торгувалася з дисконтом порівняно зі своїм головним американським конкурентом Micron. За даними LSEG, мультиплікатор очікуваного прибутку (forward P/E) SK Hynix становив 5,8 рази, тоді як Micron оцінювався ринком у 7 разів дорожче. Вихід на Nasdaq надає корейському виробнику безпосередній доступ до найбільшого у світі пулу капіталу та вищих оціночних коефіцієнтів, які американські інвестори традиційно готові платити за технологічні активи.





Останні кілька тижнів напівпровідниковий сектор перебував під серйозним тиском. Акції самої SK Hynix впали на чверть від свого історичного максимуму, зафіксованого два тижні тому. Ця корекція була викликана наростаючими побоюваннями аналітиків щодо можливого уповільнення капітальних витрат гіперскейлерів на інфраструктуру штучного інтелекту, оскільки бізнес дедалі частіше вимагає підтвердження реальної окупності цих інвестицій. Успішне розміщення на суму 26,5 мільярда доларів з перепідпискою у 7 разів доводить: Волл-стріт все ще вірить у довговічність технологічного тренду, розглядаючи виробників пам'яті як ключових постачальників «лопат і кирок» для цифрової золотої лихоманки.





Головна причина, чому SK Hynix свідомо обрала Nasdaq замість збереження капіталу виключно на батьківщині - це так званий «корейський дисконт». Історично склалося, що компанії з лістингом у Сеулі оцінюються міжнародними фондами дешевше через геополітичні ризики та особливості корпоративного управління. Водночас акції Micron за останні 12 місяців злетіли на 711%, а капіталізація SK Hynix на внутрішньому ринку за аналогічний період зросла на 630%. Створюючи прямий інструмент торгівлі в Нью-Йорку, корейський чипмейкер отримує статус «чистої великої компанії» (pure large-cap play) для американських портфельних менеджерів, які хочуть інвестувати в тему штучного інтелекту без необхідності виходити на азійські майданчики чи конвертувати валюту.





Проте успіх цього дебюту може стати останнім легким тріумфом для сектора в цьому році. Фінансові ринки підходять до перевантаження напівпровідниковими угодами. Як зазначають інвестиційні стратеги у Нью-Йорку, глобальні мікросхеми зараз є найбільш переповненим інвестиційним напрямком у світі, і банкіри поспішають виводити компанії на біржу, щоб встигнути зафіксувати максимальні оцінки. Згідно з прогнозами Bank of America, світові капітальні витрати на хмарну та АІ-інфраструктуру до 2027 року наблизяться до космічних 1,5 трильйона доларів (стрибок на 40–50% у річному обчисленні). Проте ринок циклічний, і страх перед майбутнім надлишком пропозиції (oversupply) є хронічною рисою індустрії пам'яті. Наступні технологічні компанії, які спробують залучити фінансування після SK Hynix, зіткнуться з набагато більш вибагливим, обережним та селективним ринком.

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