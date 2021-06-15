Оптический межчиповый интерфейс достиг скорости 1 Тб/с

15 июня 2021 г., 16:55

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Американский стартап Ayar Labs показала первое в отрасли терабитное устройство оптического ввода-вывода с мультиплексированием по длине волны (WDM) для межчиповых коммуникаций.

Так называемый «чиплет» TeraPHY оснащён восемью оптическими портами, не требующими упреждающей коррекции ошибок (Forward Error Correction, FEC). Их общая пропускная способность составляет 1,024 Тб/с, а энергоэффективности — менее 5 пДж/бит при использовании собственного источника SuperNova от Ayar Labs с 64 адресуемыми длинами волн (в восемь раз больше, чем у коммерческих продуктов).

SuperNova также является первым продуктом, соответствующим новым отраслевым спецификациям MSA для передовых оптических коммуникационных приложений, и использует инновационные лазерные массивы фирмы MACOM.

Стартап считает этот анонс важной вехой в обеспечении оптических соединений для приложений, требующих обработки больших объёмов данных, для межчиповых коммуникаций с низким расходом энергии, а также для новейших гетерогенных и дезагрегированных архитектур совместно упакованных чиплетов.

Гендиректор, Чарльз Вуйшпард (Charles Wuischpard), подтвердил решимость Ayar Labs выполнить обязательства перед заказчиками новых чиплетов до конца текущего года.

«Это еще одна, первая в отрасли демонстрация нашей технологии, которая обещает изменить облик вычислений и расширить преимущества закона Мура. Темпы цифровой трансформации диктуются развитием облаков, технологий подключения, ИИ и интеллектуальных границ — крупных сегментов рынка, на обслуживание которых нацелена наша дорожная карта продуктов и заказных решений», — заявил он.

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