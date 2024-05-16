Kernel разом з NASA вивчають вплив війни на сільське господарство

16 мая 2024 г., 13:35

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Агропромисловий холдинг Kernel спільно з NASA Harvest бере участь у проєкті з дослідження впливу воєнних дій на сільське господарство України та оцінки агровиробництва на окупованих територіях – за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України. У рамках співпраці Kernel поділився з фахівцями космічного агентства своїм агрономічним досвідом та даними щодо розподілу посівних площ за культурами.

Спільний пілотний проєкт спрямований на розробку підходів машинного навчання для визначення площ культур на основі супутникових знімків. Карти врожайності NASA були перевірені на основі даних Kernel і отримали точність близько 90% у 2022 та 2023 рр. для озимих зернових, ріпаку та соняшнику.

«Метою співпраці було консолідувати зусилля та зосередитися на нашому першому спільному проєкті. Ми за 3-4 місяці побудували базову модель на основі відкритих даних і даних Kernel, яка б прогнозувала посівні площі. Нам вдалося успішно валідувати підхід з використанням нейронних мереж, який показав чудові результати на наших даних», – каже Данило Поляков, керівник напрямку Data Science Kernel.

Очікується, що цей проєкт допоможе у розвитку супутникового моніторингу сільського господарства. А це своєю чергою сприятиме ухваленню ефективних рішень для розвитку агросектору України, який відіграє ключову роль у забезпеченні світової продовольчої безпеки.

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