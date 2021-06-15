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Рост рынка игровых компьютеров в странах EMEA превысил 50%

15 июня 2021 г., 16:18
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Рост рынка игровых компьютеров в странах EMEA превысил 50%

Рынок игровых компьютеров региона EMEA записал в актив очередную успешную календарную четверть. Согласно статистическим выкладкам IDC, с января по март отгружено не менее 2,4 млн устройств, тем самым на 50,2% улучшен результат годичной давности. Прогнозируется, что в дальнейшем позитивная динамика сохранится, однако ощутимо замедлится. В частности, во втором и третьем кварталах поставки вырастут на 17,6 и 11,1% соответственно. При среднегодовом росте в пределах 2,7% в 2025 г. локальный рынок выйдет на 11,5 млн отгруженных игровых ПК.

В прошлом квартале игровые ноутбуки оставались главной движущей силой рынка — их поставки увеличились на 33,3% «YoY». В то же время, настольное направление выросло лишь на 3,9%.

Поставки в страны Центральной и Восточной Европы в начальной четверти года вышли в плюс на 64,8% «YoY».

На развитие рынка в 2021 г. повлияет дефицит отдельных комплектующих, в частности GPU. Хотя нехватка графических процессоров класса High-End будет наиболее ощутимой, премиум-сегмент останется основным двигателем сегмента игровых компьютеров.

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