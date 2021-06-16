IBM Quantum System One начинает работать в Институте Фраунтгофера

16 июня 2021 г., 9:45

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Общество содействия прикладным исследованиям имени Фраунго́фера, крупнейшее европейское объединение институтов прикладных исследований, делает ставку на IBM Quantum System One.



Как отмечается, это первый шаг к коммерческому масштабированию технологии квантовых вычислений IBM.



Сообщается, что в июле квантовый компьютер IBM будет запущен в Японии, а в недалеком будущем система также будет установлена в клинике Кливленда в Огайо.



«Квантовые вычисления открывают новые возможности для промышленности и общества», - говорит Ханна Венцл, координатор Fraunhofer Competence Network Quantum Computing. «Лекарства и вакцины можно было бы разрабатывать быстрее, улучшать климатические модели, оптимизировать логистические и транспортные системы или лучше моделировать новые материалы. Чтобы все это произошло, чтобы активно формировать быстрое развитие квантовых вычислений, нам необходимо накопить опыт в Европе».



IBM ожидает, что в течение десятилетия достигнеn «квантового преимущества» - точки, когда квантовые компьютеры будут предоставлять более точные и недорогие в вычислительном отношении решения; или даже позволят найти решения проблем, которые мы не можем решить сегодня. Когда это произойдет, эти машины, вероятно, изменят мир. Но мир должен быть готов к ним - с квалифицированными, творческими талантами, ориентированными на результат, отмечают в IBM.



Внутри системы установленной в Институте Фраунго́фера в г. Энинген находится 27-кубитный процессор Falcon, самый передовой и высокотехнологичный квантовый процессор IBM. Он хранится при температуре ниже, чем в космосе, с кубитами, которые имеют долгое время когерентности - как долго они остаются в своем квантовом состоянии - и точные, малошумящие операции мощностью около 1020 Вт.



Как подчеркивают в IBM, в целом мировой рынок квантовых технологий вскоре может достичь почти 22 млрд долл. Но хотя инвестиции в квантовые исследования и сами исследования крайне важны, их недостаточно. Существует разрыв между развитием квантового компьютинга и его широкомасштабной коммерциализацией.



Лишь небольшая часть предприятий готовы к использованию квантовых вычислений. Подавляющее большинство компаний до сих пор не имеет специалистов, способных использовать квантовые компьютеры, составлять какие-либо квантовые программы или даже иметь представление о том, как квантовый компьютер может им помочь. Крайне мало людей, обладающих навыками квантовых вычислений.



Вот почему такие партнерские отношения, как между IBM и Fraunhofer, имеют решающее значение. В настоящее время 150 организаций в квантовой сети IBM, включая исследовательские лаборатории, стартапы, университеты и предприятия, получают доступ к квантовому вычислительному ресурсу IBM через облако. Тем не менее, наличие квантовой машины в помещении исследовательской организации помогает обрабатывать больше данных локально.



System One, находящаяся в Институте Фраунгофера, которая была запущена для тестирования несколько недель назад, уже усердно работает. Сосредоточившись на квантовой оптимизации, исследователи здесь, в Германии, начали изучать новые подходы к моделированию материалов в системах хранения энергии. Еще один проект, который активно изучается местными исследователями, - это оптимизация портфелей финансовых активов и улучшение параметров стабильности в инфраструктурах энергоснабжения. Немецкие исследователи также стремятся использовать квантовый компьютер, чтобы раздвинуть границы глубокого обучения с помощью квантового машинного обучения.



«В нашей ороанизации мы имеем более 70 лет опыта в прикладных исследованиях и промышленных проектах, и мы тесно связаны с промышленностью», - отмечает Венцль - «Обучение работе с системой поможет нам разработать практические приложения и развить важные компетенции в немецкой промышленности и в самом Институте Фраунгофера».



В IBM уверены, что расширение сотрудничества, подобного тому, что ведется с Институтом Фраунгофера, поможет демократизировать квантовую индустрию и построить динамичную экосистему квантовых вычислений, чтобы сделать мир готовым к квантовым вычислениям - и начать формировать наше квантовое будущее.



«Мне трудно переоценить значение запуска в Германии IBM Quantum System One, самого мощного квантового компьютера на территории Европы. Это – переломный момент, который принесет колоссальную пользу бизнесу, промышленности и обществу Германии. Квантовые компьютеры обещают решить принципиально новые категории задач, которые не под силу даже самым мощным классическим компьютерам. Нам станут доступны новые лекарства и материалы, более точное прогнозирование погоды, в тысячу раз более мощные батареи, а также удобрения, требующие меньше энергии. В IBM твердо убеждены, что квантовые вычисления в сочетании с искусственным интеллектом и гибридными облаками cмогут значительно расширить возможности научного метода. Поскольку действие закона Мура подходит к концу, квантовые вычисления станут одним из следующих технологических скачков, и именно сейчас настала точка перегиба для этой технологии. Квантовые компьютеры из мечты физиков превратились в вызов для инженеров», заявил генеральный директор и председатель совета директоров IBM, доктор наук Арвинд Кришна.

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