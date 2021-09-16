OPPO анонсировала флагманские смартфоны Reno6

16 сентября 2021 г., 14:35

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Анонсированная OPPO линейка своих новых топовых смартфонов включает серии Reno6, Reno6 5G и Reno6 Pro. Производитель делает особый акцент на реализованных в новинках продвинутых функциях фото- и видеосъемки.

Так портретное видео Bokeh Flare создает новаторский кинематографический эффект боке. Анализируя более чем 10-миллионный набор портретных данных и алгоритмов с помощью искусственного интеллекта, программа Bokeh Flare Portrait Video обеспечивает обработку видео в режиме реального времени. Поэтому с ее помощью можно делать портретные видеоролики с эффектом размытия фона, тогда как объекты съемки сохранят яркие природные оттенки. Этот эффект запускается одним нажатием кнопки и доступен как на основной, так и на селфи-камере.

Функция AI Highlight Video автоматически анализирует уровень освещения и оптимизирует видео. И ночью, и при ярком дневном свете AI Highlight Video помогает снимать четкие и яркие портретные видео. А портретная видеобьютификация на ОРРО Reno6 изящно подчеркивает в портретных видеороликах черты лица, распознавая на нем до 193 ключевых точек. И делает это еще более персонализированно, точно и естественно.

Фирменный алгоритм Image Clear Engine от OPPO лежит в основе Flash Snapshot, позволяя делать более четкие снимки движущихся объектов и «чистые» фото с увеличенной на 19,92% скоростью передачи данных. ОРРО Reno6 также поддерживает Ultra-Clear 108MP Image (ультрачистое изображение с разрешением 108 Мп), которое гарантирует насыщенные детали и текстуры на фотографиях благодаря основной камере со сверхвысоким разрешением и алгоритмом сверхвысокого разрешения.

Смартфон ОРРО Reno6 оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. В нем на 12,5 % уменьшено вредное воздействие синего света, а значит, и нагрузка на глаза. Благодаря дисплею с низким уровнем синего света ОРРО Reno6 получил сертификацию SGS Eye Care Display. Новый смартфон поставляется также с сертификацией Netflix HD и Amazon Prime Video HD, что позволяет пользователям ощутить преимущества стриминговых сервисов.

Толщина ОРРО Reno6 составляет 7,8 мм, а ее вес — 173 г.

К преимуществам ОРРО Reno6 относится также 50 Вт быстрая зарядка (50W Flash Charge) с длительным временем автономной работы, которое обеспечивает 4310 мАч аккумулятор. ОРРО Reno6 можно зарядить на 100% всего за 45 минут.

Аппаратная платформа ОРРО Reno6 включает процессор Qualcomm Snapdragon 720G, 8 ГБ RAM и 128 ГБ энергонезависимой памяти. Поддерживается также собственная технология расширения оперативной памяти OPPO — RAM Extension, которая позволяет использовать определенный объем энергонезависимой памяти как краткосрочную память, если объем RAM исчерпан. Иными словами, к 8 ГБ можно при необходимости добавить еще 2, 3 или 5 ГБ памяти.

Модель ОРРО Reno6 5G идентична ОРРО Reno6 по основным функциям, базируется на процессоре MediaTek Dimensity 900. Кроме того, в ОРРО Reno6 5G реализована 65 Вт быстрая зарядка SuperVOOC 2.0 (65W SuperVOOC 2.0).

Продвинутые возможности ОРРО Reno6 Pro обеспечиваются мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 870 с современным процессором Kryo 585, работающим на частоте до 3,2 ГГц, и 12 ГБ RAM. Заявлено, что это самая высокая на сегодняшний день тактовая частота, которой удалось достичь в мире мобильных устройств. Основу смартфона составляет ColorOS 11.3.

OPPO Reno6 Pro имеет 50 Мп основную AI-квадрокамеру и 32 Мп фронтальную камеру. А встроенный сенсор изображения Sony IMX766 оснащен DOL-HDR, All-Pixel Omni Focus и другими технологиями, что позволяет создавать высококачественные изображения и значительно улучшать видеосъемку.

В состав камеры Reno6 Pro входит специальный датчик цветовой температуры, который точно определяет цвета. Возможности видеосъемки также значительно увеличены благодаря дополнительным функциям. Кроме представленных в OPPO Reno6 у OPPO Reno6 Pro также есть функция Focus Tracking (отслеживание фокусировки), обеспечивающая автофокусировку видео, поскольку камера может идентифицировать основной объект и последовательно его отслеживать, а также AI Palette (ИИ-палитра), которая поможет придать снимкам трендовый вид одним нажатием кнопки.

Установленный в OPPO Reno6 Pro 6,5-дюймовый 3D-изогнутый дисплей работает частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации до 180 Гц. Дисплей сертифицирован HDR10+.

Смартфон оснащен технологией сверхбыстрой зарядки 65 Вт Super VOOC 2.0.

Для лучшего отвода тепла в дополнение к системе охлаждения Reno6 Pro получил испарительную камеру объемом 31,68 см² и толщиной всего 0,4 мм. Поэтому смартфон сохраняет компактный размер и не перегревается.

ОРРО Reno6 и ОРРО Reno6 5G представлены в цветах «Аврора» и «Звездный черный», а ОPPO Reno 6 Pro — в цветах «Арктический голубой» и «Лунный серый». О сроках появления новинок на украинском рынке будет сообщено дополнительно.

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