Avast меняет бренд и представляет сервис Avast One

Компания Avast сегодня представила свой новый фирменный стиль и новую, расширенную цель — обеспечивать безопасность и свободу для всех пользователей в сети, как сообщается в заявлении.



Отмечается, что компания разработала новую стратегию цифровой свободы, которая предполагает «поощрение благотворительности и внедрение инноваций». Обновленный вид и тон бренда отражают более широкую цель Avast; новый инновационный подход к всеобъемлющей цифровой защите с Avast One и призыв, чтобы пользователи пересмотрели свое отношение к сети для еще лучшей и безопасной работы.



Пандемия изменила мир, и хотя согласно исследованию Digital Citizenship Report, шесть из десяти человек признали возросшее значение Интернета, проблемы безопасности и конфиденциальности не позволили 73% людей во всем мире делать что-либо в сети.



«Сейчас для цифрового мира наступает переломный момент, - отмечает Ондрей Влчек, генеральный директор Avast. - К сети подключены более 4,8 миллиарда человек — это не менее половины населения мира. Обеспечение доступа к безопасному и надежному Интернету становится все более фундаментальным цифровым правом, необходимым для всех. Недостаточно просто доверять онлайн-провайдерам, перекладывать на них защиту ваших интересов. Люди ищут помощи и поддержки, чтобы устранить неравенство в их взаимоотношениях с Интернетом — и защитить свою безопасность и конфиденциальность. Как компания, занимающаяся цифровой защитой, мы считаем, что можем сделать больше для повышения безопасности в Интернете и защиты от скрытого наблюдения. Поэтому Avast продолжает бороться за цифровую свободу и защищать конфиденциальность людей в сети сегодня — и конфиденциальность всех тех, кто присоединится к нам в будущем».



В рамках новой стратегии Avast представила Avast One, новый сервис цифровой защиты. Двадцать лет назад Avast впервые выпустила бесплатный антивирус — и все это время стремилась обеспечивать своих пользователей лучшими бесплатными продуктами. Новый флагманский продукт Avast сочетает в себе отмеченную наградами антивирусную технологию компании с брандмауэром и функцией обновления ПО для защиты людей от использования устаревшего программного обеспечения и атак на цепочки поставок; обширную защиту конфиденциальности и защиту личных данных с помощью нашей службы мониторинга утечек данных — и все это бесплатно с версией Avast One Essential.



Также сообщается о запуске программы Avast Foundation. Благотворительный фонд компании отмечает в этом году свой первый год - и сейчас представил новую программу, направленную на решение проблем жизни в сети и поддержку уязвимых людей. Основываясь на предыдущем опыте благотворительности, Avast Foundation ориентирован на создание более справедливого и инклюзивного цифрового будущего, в котором каждый имеет доступ к инструментам и возможностям для полной реализации своего потенциала.



Avast считает, что защита конфиденциальности людей должна выходить за рамки инновационных продуктов. Она играет важную роль в формировании политики по внедрению и использованию технологий. Avast отстаивает цифровую свободу с заинтересованными сторонами во всем мире, выступая в качестве ресурса для ее обеспечения. Avast активно работает над такими критически важными темами, как онлайн-наблюдение, конфиденциальность, искусственный интеллект и технологии шифрования, чтобы осведомлять людей и концентрировать их внимание на этих проблемах



Компания особо акцентирует внимание на том, что Avast One предоставляет пользователям в сети единое решение проблем онлайн-безопасности, конфиденциальности и производительности, обеспечивая безопасность людей и их данных и бесперебойную работу их устройств. Благодаря встроенным возможностям персонализации Avast One подстраивается под индивидуальные потребности людей и членов их семей. Благодаря бесплатному предложению Avast One Essential пользователи получают защиту от киберугроз, например, от программ-вымогателей, шпионского ПО и фишинговых атак; безопасность от хакерских входящих подключений через межсетевой экран.



Avast One Individual и Avast One Family (платные продукты) содержат дополнительные функции, в том числе защиту от спуфинга по протоколу разрешения адресов (ARP), перехвата DNS и шпионских атак через камеру. Они предлагают мониторинг утечек данных, чтобы люди могли отслеживать, не попали ли в сеть учетные данные их и их близких. Пользователи Avast One также могут значительно повысить производительность своего ПК с помощью Disk Cleaner, который позволяет им находить и удалять лишние ненужные файлы, чтобы поддерживать чистоту своего устройства.



Avast One доступен с сегодняшнего дня в США, Канаде, Великобритании и Австралии и скоро будет выпущен на неанглоязычные рынки.

