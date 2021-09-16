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Microsoft переманила ветерана AWS

16 сентября 2021 г., 13:55
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Microsoft переманила ветерана AWS

Стало известно, что бывший исполнительный директор Amazon.com по облачным технологиям Чарли Белл (Charlie Bell) присоединится к компании Microsoft, где возглавит недавно введенную должность по надзору за операциями в области кибербезопасности.

Белл, который начнет свою деятельность в качестве исполнительного вице-президента, указал в сообщении LinkedIn, что его роль будет включать борьбу с цифровым мошенничеством, атаками программ-вымогателей и публичное раскрытие личных данных.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Microsoft предупредила некоторых своих клиентов Azure о том, что обнаружена серьезная ошибка, рая может позволить хакерам получить доступ к их данным.

Как отмечает Reuters, в конце августа эксперты по безопасности из Wiz сообщили про обнаруженную лазейку в системе, которая позволяла одному клиенту Azure изменять данные другого в облачной платформе.

Белл, который долгое время работал непосредственно по руководством бывшего СЕО Amazon Web Services Энди Джесси (Andy Jassy) и руководил группами инженеров, работающих над основными программными сервисами AWS, теперь будет подчиняться непосредственно главному исполнительному директору Microsoft Сатье Наделле (Satya Nadella), сообщает Bloomberg News.

Белл начал свою карьеру  в 1979 г. как разработчик ПО для мини-компьютеров в Boeing  для программы Space Shuttle. Затем в 1989 г. он перешел в Oracle, где дорос до директора Professional Services. После этого в 1996 г. он основал стартап в области e-commerce Server Technologies Group, который в 1998 г. был куплен Amazon и Чарли Белл перешел на работу в эту компанию с используемого при разработке смесей полезной нагрузки космических челноков. Он присоединился к в 1998 году после того, как его стартап был приобретен гигантом электронной коммерции. И уже в 1999 г. Белл был назначен вице-президентом Amazon.

Белл официально приступит к исполнению своих обязанностей, как только «будет достигнуто соглашение с его бывшим работодателем», - добавил Блумберг со ссылкой на электронное письмо от Наделлы.

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