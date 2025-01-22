OpenAI, SoftBank, Oracle інвестують 500 млрд дол. в інфраструктуру АІ

22 января 2025 г., 9:05

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Агентство Reuters повідомило, що президент Дональд Трамп у вівторок оголосив про інвестиції у півтріліона доларів в інфраструктуру штучного інтелекту з метою випередити країни-суперники в цій критично важливій для бізнесу технології.

Трамп зробив спеціальний анонс у Білому домі де заявив, що OpenAI, SoftBank та Oracle створять спільне підприємство під назвою Stargate, в яке планують інвестувати 500 мільярдів доларів.

За словами президента США Stargate побудує центри обробки даних і створить понад 100 000 робочих місць в США.

Названі компанії, разом з іншими акціонерами Stargate, виділили 100 мільярдів доларів для негайної імплементації оголошених планів. Решта інвестицій, як очікується, буде задіяна протягом наступних чотирьох років.

Генеральний директор SoftBank Масайоші Сон ( Masayoshi Son), генеральний директор OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) і голова Oracle Ларрі Еллісон (Larry Ellison) приєдналися до Трампа в Білому під час оголошення ініціативи.

Перший з дата-центрів проекту вже будується в Техасі, повідомив Ларрі Еллісон на прес-конференції. За його словами, буде побудовано двадцять ЦОД, кожен площею півмільйона квадратних футів. За його словами, проект зможе забезпечити роботу AI, який аналізує електронні медичні записи і допомагає лікарям доглядати за своїми пацієнтами.

Керівники віддали належне Трампу за зроблений крок. «Ми б не зважилися на це, якби ви не виграли», заявив Сон Трампу під час церемонії.

«Щоб AGI був побудований, - зазнчив Альтман, маючи на увазі більш потужну технологію, яка називається штучний загальний (artificial general intelligence), - ми не змогли б зробити це без вас, пане президенте».

У березні 2024 року веб-сайт технологічних новин The Information повідомив, що OpenAI і Microsoft працюють над планами розробки проекту центру обробки даних вартістю 100 мільярдів доларів, який включатиме суперкомп'ютер зі штучним інтелектом під назвою Stargate («Зоряна брама»), запуск якого запланований на 2028 рік.

Заява Трампа, зроблена на другий день його перебування на посаді, слідує за скасуванням указу колишнього президента Джо Байдена про AI, який мав на меті зменшити ризики, які штучний інтелект створює для споживачів, працівників та національної безпеки.

АІ вимагає величезних обчислювальних потужностей, що підвищує попит на спеціалізовані центри обробки даних, які дозволяють технологічним компаніям об'єднувати тисячі чіпів у кластери. «Вони потребують багато електроенергії, і ми зробимо так, щоб вони могли легко виробляти її на своїх власних електростанціях, якщо захочуть», - наголосив Трамп.

Оскільки споживання електроенергії в США зростає завдяки центрам обробки даних зі штучним інтелектом та електрифікації будівель і транспорту, близько половини країни піддається підвищеному ризику дефіциту електроенергії в наступному десятилітті, заявили в грудні представники North American Electric Reliability Corporation.

Будучи кандидатом у 2016 році, Трамп обіцяв проштовхнути через Конгрес законопроект про інфраструктуру вартістю 1 трильйон доларів, але не зробив цього. Він часто говорив на цю тему під час свого першого президентського терміну з 2017 по 2021 рік, але так і не домігся великих інвестицій, і "Infrastructure Week" став кульмінаційним моментом.

Акції Oracle зросли на 7% після першого звіту про проект раніше в той же день. Акції Nvidia, Arm та Dell також піднялися у ціні.

Інвестиції в AI різко зросли після того, як OpenAI запустила ChatGPT у 2022 році, оскільки компанії з різних секторів прагнуть інтегрувати штучний інтелект у свої продукти та послуги.

Трамп заявив, що він буде сприяти оголошеному проекту за допомогою надзвичайних розпоряджень.

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