З початку тижня фахівці ДСНС знешкодили 454 вибухонебезпечних предметів

27 марта 2026 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 334 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 454 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 54,06 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 54 тис. 450, на Херсонщині – 29 тис. 265, Донеччині – 18 тис. 556, Київщині – 16 тис. 884, Миколаївщині – 12 тис. 764, Чернігівщині – 8 тис. 583, Сумщині – 7 тис. 363.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 645 тис. 12 од. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 5 тис. 142 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 196 тис. 16 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

