Нова пошта у 2024 році збільшила вантажопотік на 16% – до 480 млн посилок

22 января 2025 г., 10:35

За результатами 2024 року Нова пошта встановила новий рекорд із доставки посилок і здійснила 480 млн відправлень. Це на 16% більше, ніж у 2023, коли Нова пошта перевезла 412 млн посилок.

В тому числі компанія доставила 19 млн міжнародних посилок – це на 86% більше, ніж у 2023 році. Клієнти замовляли товари з Китаю, США, Польщі, Великої Британії та інших країн. Улюбленими магазинами українців у сервісі NP Shopping були eBay, Amazon, Zara, H&M та Nike.

Нагадаємо, Нова пошта працює вже у 16 країнах Європи: у Франції, Сполученому Королівстві, Іспанії, Польщі, Італії, Австрії, Нідерландах, Чехії, Румунії, Німеччині, Литві, Естонії, Латвії, Словаччині, Угорщині та Молдові. За 2024 рік компанія доставила між різними країнами світу 4 млн міжнародних відправлень.

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