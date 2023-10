Оновлена лінійка Lenovo IdeaPad Chromebook Plus поповнена трьома пристроями

5 октября 2023 г., 17:25

Компанія Lenovo представила серію ноутбуків IdeaPad Chromebook Plus, що поєднують в собі висококласні апаратні компоненти з інструментами на базі ШІ для підвищення продуктивності, творчості та зручності використання.



Зазначено, що нова лінійка ноутбуків IdeaPad Chromebook Plus від Lenovo оснащена ексклюзивними інструментами та преміумсервісами, функцією File Sync для доступу до файлів Google Drive в автономному режимі, вебкамерою з роздільною здатністю 1080p та інструментами відеодзвінків зі ШІ. Новинки також вдосконалили іншими функціями, включаючи Google Photos Magic Eraser зі ШІ, який легко видаляє небажані елементи на фотографіях.



"Впровадження віддаленого та гібридного форматів роботи в поєднанні з можливістю працювати продуктивно незалежно від місця розташування дійсно підкреслило переваги по-справжньому портативного, потужного, але доступного ноутбука, — говорить Бенні Чжан (Benny Zhang), директор і генеральний менеджер Chromebook Глобального інноваційного центру підрозділу Intelligent Devices Group компанії Lenovo. — Сімейство ноутбуків Lenovo IdeaPad Chromebook Plus надає сучасним користувачам гнучкість для продуктивної роботи та інструменти для творчості незалежно від того, де вони знаходяться".



Розроблений для любителів ігор, Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook Plus (16") відтепер оснащений вбудованими інструментами для відеодзвінків на основі ШІ, які покращують якість відео та звуку під час групових сесій, проте, як і раніше, пропонує частоту оновлення 120 Гц та RGB-підсвічування. Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook Plus дозволяє отримати доступ до вимогливих до графіки ігор в онлайні або поринути у змішану реальність без компромісів у користувацькому досвіді та якості.



Ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook Plus базується на процесорах 12-го покоління Intel Core i5-1235U з Intel Iris Xe Graphics або Intel Core i3-1215U з Intel UHD Graphics. Він оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4x 4266 МГц та системою збереження даних 128 ГБ eMMC та SSD (M.2 PCIE 2242) 256 / 512 ГБ.



Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus (14") націлено на тих користувачів, які знаходяться в постійному русі та потребують високої продуктивності. Новинка поєднує в собі можливості великих ноутбуків та гнучкість трансформера 2-в-1. Пристрій можна покласти на стіл, розгорнути, щоб зробити ескіз наступного дизайну, або підняти свої творіння на новий рівень за допомогою Adobe Photoshop з вбудованим Adobe Firefly з генеративним ШІ для редагування вмісту за допомогою простих текстових підказок. Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus — це помічник для продуктивної роботи в дорозі.



Модель Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus має процесор Intel Core i5-1334U або Core i3-1315U з ОЗП 8 ГБ LPDDR4X та 128 ГБ eMMC й SSD 256 / 512 ГБ.



Lenovo IdeaPad Slim 3i Chromebook Plus (14") — це пристрій для повсякденного використання із сертифікацією військового класу для захисту від розливання рідини та падінь. Цей легкий багатозадачний пристрій може бути завжди під рукою. З функцією синхронізації файлів на Lenovo IdeaPad Slim 3i Chromebook Plus можна залишатись продуктивними будь-де: ділитись оновленнями проєкту з колегами по всьому світі в кав’ярні або завершувати роботу сидячи на лавці в парку незалежно від підключення до мережі.



У Lenovo IdeaPad Slim 3i Chromebook Plus встановлено процесор Intel Core i3-N305, 8 ГБ LPDDR5 ОЗП та 128 / 256 ГБ eMMC.



Про терміни появи новинок на українському ринку не повідомляється.

