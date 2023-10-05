Eaton розробила програмну платформу для прискорення цифрової трансформації ЦОДів

5 октября 2023 г., 16:35

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Компанія з інтелектуального керування електроенергією Eaton пропонує першу в галузі програмну платформу, щоб допомогти операторам центрів обробки даних прискорити процес цифрової трансформації. Платформа, що є частиною пакета для дата-центрів Eaton Brightlayer, об’єднує управління активами, моніторинг ІТ-пристроїв та пристроїв операційних технологій (ОТ), показників якості електроенергії та розширений контроль за електрикою в одній програмі.

Оператори дата-центрів реалізують нові можливості використання даних, щоб стати більш стійкими в умовах внутрішнього та зовнішнього тиску щодо зменшення вуглецевого сліду. За деякими оцінками 40% операторів ЦОД прагнуть використовувати цифрові технології, щоб знизити загальні витрати на електроенергію, тоді як більше третини бачать можливості для зменшення витрат, таких як тепло або матеріали. Крім того, 46% операторів використовують або планують використовувати цифрові технології для відстеження ефективності щодо своїх цілей сталого розвитку.

Пакет для центрів обробки даних Brightlayer від Eaton надає єдину програму для управління, моніторингу та контролю критичних ресурсів управління живленням. До них належать джерела безперебійного живлення (UPS), блоки розподілу електроенергії (PDU), розподільні пристрої, генератори, охолоджувальне обладнання, акумуляторні батареї, сонячне обладнання тощо.

Платформа пропонує три програмні рішення, які можна використовувати окремо або разом залежно від потреб клієнтів: для керування продуктивністю центру обробки даних; для системи моніторингу електроенергії; для розподіленого керування продуктивністю ІТ.

У міру розвитку потреб після впровадження клієнти можуть додавати функціональні можливості, усуваючи потребу в міграції даних або інтеграції кількох програмних платформ. Додаток також можна поєднувати зі стороннім ПЗ, таким як системи управління будівлею, бази даних керування конфігураціями та додатки для керування ІТ-послугами, щоб отримати ще більше підвищення ефективності, продуктивності та точності даних.

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