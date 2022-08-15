OneWeb та Intelsat спільно запропонують супутниковий сервіс для комерційних авіаліній

15 августа 2022 г., 12:47

Оператори супутникового зв'язку Intelsat та OneWeb офіційно анонсували запуск спільного проєкт, в рамках якого запропонують підключенням до Інтернету комерційних авіаліній.



Нагадаємо, що Intelsat спеціалізується на супутниках із високою геостаціонарною орбітою, тоді як OneWeb - на низькоорбітальних.



Супутники на геостаціонарній орбіті, хоч і мають помітну затримку у передачі даних, але забезпечують більш ширше охоплення і фіксоване покриття, тоді як низькоорбітальні апарати мають меншу затримку, але потребують численних угруповань. У рамках спільного проєкту обидва оператори хочуть дати клієнтам краще від обох рішень.



У Intelsat натепер 50 супутників, а у OneWeb - їх число вже 428 і у планах нарощування.



Слід нагадати, що у 2017 році супутникові оператори намагалися провести злиття з оцінкою у 13 млрд дол., але угода зірвалася - не вдалося домовитися з кредиторами. Днями OneWeb розпочала почала процес злиття з Eutelsat.



Фактичний запуск нового проєкту Intelsat та OneWeb планується на 2024 рік.

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