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У проєкті IT Generation отримано вже понад 26 тисяч заявок

15 августа 2022 г., 11:35

Міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров, повідомив, що за 4 дні після анонсу навчання на сайт IT Generation зайшли понад 131 000 користувачів і надійшло майже 2000 дзвінків на гарячу лінію.

Відзначається, що 23 IT-школи отримали вже понад 26 тисяч заявок від українців. Навчатися можна на 124 програмах. А найпопулярніша серед них — FrontEnd.

“Проєкт IT Generation — це можливість для українців, які не мають досвіду в ІТ, безоплатно здобути освіту і «ввійти в айті»”, наголосив Михайло Федоров.

Як підкреслюється, учасники IT Generation зможуть за 2-6 місяців опанувати ІТ-спеціальності без попередньої підготовки, курсів та технічної освіти.

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