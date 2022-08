У проєкті IT Generation отримано вже понад 26 тисяч заявок

15 августа 2022 г., 11:35

Міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров, повідомив, що за 4 дні після анонсу навчання на сайт IT Generation зайшли понад 131 000 користувачів і надійшло майже 2000 дзвінків на гарячу лінію.



Відзначається, що 23 IT-школи отримали вже понад 26 тисяч заявок від українців. Навчатися можна на 124 програмах. А найпопулярніша серед них — FrontEnd.



“Проєкт IT Generation — це можливість для українців, які не мають досвіду в ІТ, безоплатно здобути освіту і «ввійти в айті»”, наголосив Михайло Федоров.



Як підкреслюється, учасники IT Generation зможуть за 2-6 місяців опанувати ІТ-спеціальності без попередньої підготовки, курсів та технічної освіти.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру