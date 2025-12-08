TrendForce: доходи ринку корпоративних SSD зросли на 28% у третьому кварталі

8 декабря 2025 г., 14:35

Ринок корпоративних твердотільних накопичувачів (SSD) продемонстрував стійке зростання у третьому кварталі 2025 року. Останні звіти TrendForce показують, що попит на штучний інтелект продовжував розширюватися, охоплюючи як тренувальні, так і інференційні системи. Водночас північноамериканські провайдери хмарних послуг одночасно нарощували як інфраструктуру АІ, так і сервери загального призначення. Це призвело до значного зростання поставок і цін на корпоративні SSD, внаслідок чого сукупний дохід п'яти провідних брендів зріс на 28% і досяг приблизно 6,54 мільярда доларів, встановивши новий річний рекорд.



TrendForce зазначає, що у четвертому кварталі настрої ринку зміщуються від відновлення до боротьби за компоненти. Основні постачальники NAND Flash обережно ставляться до збільшення виробництва через минулу волатильність, в результаті чого зростання виробництва корпоративних SSD значно відстає від попиту. CSP активно збільшують свої запаси, щоб запобігти дефіциту SSD, який може затримати розгортання дорогих AI-серверів. В умовах, коли ринок схиляється на користь продавців, TrendForce прогнозує, що середня контрактна ціна на корпоративні SSD зросте більш ніж на 25% у четвертому кварталі порівняно з третім, що потенційно може призвести до ще одного рекорду галузевих доходів.



Аналізуючи результати провідних постачальників, лідер ринку Samsung скористалася відновленням попиту на сервери загального призначення. Samsung пропонує найбільш повний портфель TLC-накопичувачів, компанія отримала значні замовлення на SSD зі використанням зрілих технологічних процесів. Її дохід у третьому кварталі зріс на 28,6% до приблизно 2,44 мільйона доларів.



Група SK (SK hynix + Solidigm) продемонструвала помірне зростання поставок високоємних накопичувачів. Однак високий попит на TLC SSD для серверів призвів до помітного зростання загального обсягу. Дохід групи зріс на 27,3% до приблизно 1,86 мільярда доларів, що дозволило зберегти другу позицію.



Тим часом Micron продовжувала підвищувати свою конкурентоспроможність у сегменті PCIe SSD, залучаючи більше клієнтів. Її поставки протягом третього кварталу зросли, що призвело до збільшення доходу на 26,3% до 991 мільйона доларів, забезпечивши третю позицію.



Kioxia продемонструвала найшвидше зростання серед основних постачальників, дохід зріс більш ніж на 30% до трохи більше ніж 978 мільйонів доларів. На відміну від конкурентів, які зосереджені переважно на готових SSD, компанія використовує гнучкий підхід, надаючи корпоративні NAND Flash чипи провайдерам хмарних послуг, які розробляють власні SSD. Ця стратегія підкреслює її важливість як ключового постачальника чипів.



SanDisk повідомила про дохід у третьому кварталі у розмірі 269 мільйонів доларів. Очікується, що завдяки збільшенню виробництва 218-шарових продуктів та зростанню попиту на QLC-накопичувачі, компанія продемонструє більш стійке зростання, ніж її конкуренти, наступного року.

