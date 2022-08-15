Оновлено сервіс антикризової підтримки Є-Support

15 августа 2022 г., 13:55

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Асоціація "ІТ Ukraine" повідомила про оновлення сервісу антикризової підтримки Є-Support.



Як підкреслюється, сервіс антикризової підтримки Є-Support! від Асоціації "ІТ Ukraine" - це єдиний інформаційний простір, де кожна ІТ-компанія може отримати професійну консультацію експертів щодо можливих антикризових рішень.



Сервіс був створений на другий день війни задля підтримки учасників ІТ-індустрії. Від початку він був задуманий для допомоги членам Асоціації. Однак, з урахуванням значної кількості запитів підтримку надавали всім ІТ-компаніям, які звернулися. За ці місяці роботи отримано та опрацьовано понад 500 заявок від майже 150 компаній.



У зв’язку із популярністю сервісу та значною кількістю звернень створено новий зручний сайт з оновленим переліком актуальних питань, за якими компанії зможуть оперативно отримати кваліфіковану допомогу.



Щоб скористатися сервісом Є-Support, потрібно залишити заявку на сайті сервісу. Після цього представник Асоціації обов’язково зв’яжеться з вами протягом декількох годин для надання необхідної консультації та допомоги.



Наразі подати запит на консультацію можна за наступними напрямами:



GR:



Податки та податкове резидентство;

Мобілізація та бронювання;

Тимчасовий виїзд за кордон;

Банківські та фінансові операції.



PR



Надання інформаційної підтримки;

Організація спільних івентів;

Співпраця з ком‘юніті та профільними медіа;

Запуск спільних досліджень.



Міжнародні відносини



Участь у міжнародних заходах;

Пошук партнерів за кордоном;

Відкриття офісів;

Співробітництво з міжнародними асоціаціями та організаціями.



CSR та освітні ініціативи



Підтримка ЗСУ;

Допомога ВПО;

Проєкти співпраці з навчальними закладами;

Ментальне здоров’я та психологічна допомога.



“Хочемо висловити подяку сервісу Є-Support за швидке реагування на поточні бізнес питання компанії та подальші професійні відповіді, а також за надання контактів вузьких спеціалістів по окремим питанням. Комунікація із колегами ІТ галузі по найбільш болючим та актуальним викликам для галузі та досвід інших компаній по їх вирішенню - це дуже цінний ресурс в умовах невизначеності та швидкого прийняття рішень”, Тетяна Шопіна, відзначила операційний менеджер SPS Ukraine, одної з тих компаній, що скористувалися сервісом Є-Support.

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