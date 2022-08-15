Оновлено сервіс антикризової підтримки Є-Support

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Асоціація "ІТ Ukraine" повідомила про оновлення сервісу антикризової підтримки Є-Support.
Як підкреслюється, сервіс антикризової підтримки Є-Support! від Асоціації "ІТ Ukraine" - це єдиний інформаційний простір, де кожна ІТ-компанія може отримати професійну консультацію експертів щодо можливих антикризових рішень.
Сервіс був створений на другий день війни задля підтримки учасників ІТ-індустрії. Від початку він був задуманий для допомоги членам Асоціації. Однак, з урахуванням значної кількості запитів підтримку надавали всім ІТ-компаніям, які звернулися. За ці місяці роботи отримано та опрацьовано понад 500 заявок від майже 150 компаній.
У зв’язку із популярністю сервісу та значною кількістю звернень створено новий зручний сайт з оновленим переліком актуальних питань, за якими компанії зможуть оперативно отримати кваліфіковану допомогу.
Щоб скористатися сервісом Є-Support, потрібно залишити заявку на сайті сервісу. Після цього представник Асоціації обов’язково зв’яжеться з вами протягом декількох годин для надання необхідної консультації та допомоги.
Наразі подати запит на консультацію можна за наступними напрямами:
GR:
Податки та податкове резидентство;
Мобілізація та бронювання;
Тимчасовий виїзд за кордон;
Банківські та фінансові операції.
PR
Надання інформаційної підтримки;
Організація спільних івентів;
Співпраця з ком‘юніті та профільними медіа;
Запуск спільних досліджень.
Міжнародні відносини
Участь у міжнародних заходах;
Пошук партнерів за кордоном;
Відкриття офісів;
Співробітництво з міжнародними асоціаціями та організаціями.
CSR та освітні ініціативи
Підтримка ЗСУ;
Допомога ВПО;
Проєкти співпраці з навчальними закладами;
Ментальне здоров’я та психологічна допомога.
“Хочемо висловити подяку сервісу Є-Support за швидке реагування на поточні бізнес питання компанії та подальші професійні відповіді, а також за надання контактів вузьких спеціалістів по окремим питанням. Комунікація із колегами ІТ галузі по найбільш болючим та актуальним викликам для галузі та досвід інших компаній по їх вирішенню - це дуже цінний ресурс в умовах невизначеності та швидкого прийняття рішень”, Тетяна Шопіна, відзначила операційний менеджер SPS Ukraine, одної з тих компаній, що скористувалися сервісом Є-Support.
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