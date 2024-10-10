Omnivision і NVIDIA продемонстрували гуманоїдних роботів з багатокамерним сенсором

10 октября 2024 г., 14:35

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Компанія Omnivision оголосила про те, що її комплексна система камер, що містить кольоровий датчик зображення з глобальним затвором (GS) OG02B10 та сигнальний процесор зображень (ISP) OAX4000 ASIC, тепер перевірена і доступна з платформою обробки датчиків NVIDIA Holoscan й платформою NVIDIA Jetson для крайового AI та робототехніки. Прем'єрна демонстрація об'єднаних датчиків зображення, процесорів і платформи NVIDIA для гуманоїдних роботів із кількома камерами відбулася на виставці VISION 2024 у Messe Stuttgart у Німеччині.



Гуманоїдні роботи, які схожі на людей і поводяться як люди, є зростальним сектором, який оцінюють у 1,8 млрд дол. у 2023 році та, згідно з прогнозами дослідницької компанії MarketsandMarkets, він збільшиться до більш ніж 13 млрд дол. до 2028 року. Роботи створені для імітації людських виразів, взаємодій і рухів; для цього їм потрібно безліч камер, датчиків, а також технології штучного інтелекту і машинного навчання.



NVIDIA Holoscan - це повнофункціональна платформа для обробки датчиків AI з низькою затримкою під час під'єднання датчиків і мереж, що містить оптимізовані бібліотеки для обробки даних, AI та основні мікросервіси для запуску потокових, візуалізаційних та інших застосунків, від вбудованих до хмарних. Її можна використовувати для створення потокових конвеєрів AI для різних галузей, включно з медичними пристроями, високопродуктивними обчисленнями на границі, промисловим контролем і багато іншого.



NVIDIA Jetson - це платформа для робототехніки та вбудованих додатків AI на границі. Вона пропонує компактні, але високопродуктивні обчислення, підтримувані набором для розробки ПЗ NVIDIA JetPack для прискореної розробки ПЗ і такими фреймворками додатків NVIDIA, як NVIDIA Holoscan, NVIDIA Metropolis і NVIDIA Isaac, для прискорення виходу на ринок.



«Гуманоїдні роботизовані системи складні та вимагають високих обчислювальних можливостей для AI. Система камер Omnivision підтримує чотири камери, що одночасно знімають кольорові зображення з високою роздільною здатністю, з інтегрованим провайдером, який служить внутрішнім ресурсом для підтримки більшої кількості функцій AI. Система була перевірена і готова до використання з сенсорним мостом NVIDIA Holoscan, який має вихід Ethernet і підтримує передачу даних на великі відстані для гнучкого розміщення роботизованих камер», - сказала Келлі Ян (Kelly Yan), старший менеджер з маркетингу продуктів в Omnivision. «Наша дорожня карта для робототехніки передбачає виведення на ринок ще більш компактного дизайну в майбутньому, використовуючи наше нещодавно анонсоване сімейство 2,2-мікронних GS продуктів».



Високопродуктивний 2-мегапіксельний датчик OG02B10 GS використовує передову технологію пікселів OmniPixel 3-GS розміром 3×3 мікрони. Ця технологія усуває артефакти руху і розмитість, а також значно підвищує чутливість за низької освітленості. Компаньйон Omnivision OAX4000 ISP здатний обробляти до чотирьох модулів камер з високим динамічним діапазоном (HDR) 140 дБ, що дає змогу знизити складність конструкції, зменшити площу, яку займає, і підвищити загальну надійність.

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