Supermicro представила новий універсальний системний дизайн для AI на границі

10 октября 2024 г., 15:35

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Компанія Supermicro оголосила про випуск нової універсальної інфраструктурної платформи високої щільності, оптимізованої для проведення аналітичних досліджень на границі мережі. Оскільки підприємства прагнуть впровадити складні великі мовні моделі (LLM) у свою повсякденну діяльність, виникає потреба в новому обладнанні, здатному аналізувати великі обсяги даних на границі мережі з мінімальною затримкою. Система Supermicro поєднує в собі універсальність, продуктивність і теплову ефективність, забезпечуючи до 10 графічних процесорів подвійної ширини в одній системі, здатній працювати в традиційних середовищах з повітряним охолодженням.



«Завдяки оптимізованому тепловому режиму Supermicro може забезпечити всю цю продуктивність у системі високої щільності 3U 20 PCIe з 256 ядрами, яку можна розгорнути в периферійних центрах обробки даних», - говорить Чарльз Лян (Charles Liang), президент і генеральний директор Supermicro. «Оскільки ринок штучного інтелекту зростає експоненціально, замовникам потрібне потужне й універсальне рішення для виведення даних і запуску застосунків на базі LLM у локальних центрах оброблення даних, безпосередньо поруч із місцем їхнього створення. Наша нова система 3U Edge AI дозволяє їм запускати інноваційні рішення з мінімальними затримками».



Нова система SYS-322GB-NR включає два процесори Intel Xeon 6900 з ядрами P, модулі MRDIMM 8800 MT/s і до 20 слотів розширення PCIe 5.0. Ця система Supermicro підтримує різні графічні процесори одинарної або подвійної ширини, а також дає змогу використовувати деякі слоти розширення для високопродуктивних пристроїв введення-виведення або інших додаткових плат. Крім того, сервер оснащений до 6 ТБ пам'яті RDIMM і до 14 дисків E1.S або 6 дисків U.2 NVMe.



Одним із прикладів використання цієї системи є виробнича галузь, де нова система Supermicro може бути розгорнута на місці автоматизованого виробництва для оброблення даних з камер і датчиків без необхідності передавання даних у віддалене місце. Така можливість дає змогу знизити вимоги до мереж і збільшити час відгуку. Ще одне середовище, в якому сервер SYS-322GB-NR буде особливо корисний, - це великі диспетчерські, де карти прискорювачів AI можуть бути частково замінені мультидисплейними картами для підтримки до 64 незалежних дисплеїв.



Сервер SYS-322GB-NR був представлений на стенді Supermicro під час виставки MWC у Лас-Вегасі, 8-10 жовтня. Крім того, Supermicro представила системи на базі процесорів NVIDIA, AMD і Intel Xeon 6, включно із системами для граничних і телекомунікаційних мереж сімейства X14, такі як:



SYS-222HE-FTN - Hyper-E забезпечує продуктивність центру оброблення даних на границі телекомунікаційної мережі завдяки двом процесорам Intel Xeon 6 у формфакторі 2U, короткої глибини з фронтальним доступом до входу/виходу.



SYS-212B-FN2T - система короткої глибини 2U для AI в телекомунікаційних і приграничних системах, оснащена одним процесором Intel Xeon серії 6700 з ядрами E і підтримкою GPU



SYS-E403-14B-FRN2T - настінний крайовий пристрій розміром з коробковий ПК, здатний доставити процесор Intel Xeon серії 6700 з ядрами E і підтримкою GPU у віддалені середовища.



AS -1115S-FDWTRT - система 1U NEBS-сумісна, що забезпечує продуктивність Telco для ORAN, Core і керованих послуг. У цій системі використовується процесор AMD EPYC серії 8004 і підтримка прискорювача GPU одинарної ширини для важких робочих навантажень.



Крім демонстрації апаратних систем Supermicro, компанія у партнерстві з NVIDIA спільно продемонструвала рішення inferencing та AI для локальних і граничних застосунків, включно з корпоративним AI, роздрібною торгівлею, Telco Edge і фінансовими послугами. Продемонстровано ключові рішення генеративного AI, включно з NVIDIA NIM, NVIDIA NeMo, NVIDIA Metropolis, віддаленим управлінням, безпекою та мережевою взаємодією. У сфері телекомунікацій Supermicro і NVIDIA продемонстрували живе рішення AI RAN з використанням рішень NVIDIA і Supermicro, що демонструє продуктивність, управління і приклади використання AI.



Також на MWC Las Vegas представлено нове спільне рішення від Supermicro та Intel, яке поєднує в собі захищену систему IP65 Outdoor Edge з вбудованим мережевим прискорювачем AI та Intel Data Center GPU Flex 170. Це рішення дає змогу швидко і з мінімальними витратами розгорнути кілька приватних мереж 5G, а також застосунки Edge AI на одному пристрої. Мережі можуть використовуватися й експлуатуватися різними користувачами, пропонуючи масштабоване рішення для щільних середовищ, як-от промислові об'єкти та кампуси, місця проведення заходів і «розумні» міста.

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