Трест, который лопнул

DJI Avata 360 - флагманське 360° знімання та 8K-відео

27 марта 2026 г., 17:33
Компанія DJI офіційно представила свій найамбітніший FPV-дрон - Avata 360. Новинка обіцяє повністю переосмислити досвід польотів, поєднуючи адреналін FPV-пілотування з професійними можливостями панорамного знімання.

Головною особливістю Avata 360 стала флагманська 1-дюймова матриця, яка дозволяє знімати відео з неймовірною роздільною здатністю 8K при 60 кадрах на секунду у форматі HDR.

Серед ключових інновацій камери слід зазначити гнучкі режими. Користувачі можуть миттєво перемикатися між повним 360° оглядом та режимом однієї лінзи для класичного аерознімання.

Одне зняте відео дає можливість обирати будь-який ракурс під час монтажу («Infinite Creativity From One Take»).

Spotlight Free - це функція для миттєвого створення готового до публікації контенту, що автоматично тримає об'єкт у фокусі.

DJI зберегла фірмову надійність серії Avata, додавши передові системи захисту для польотів у складних умовах.

Всеспрямоване виявлення перешкод дозволяє впевнено виконувати динамічні трекінг-кадри, не боячись зіткнень.

Традиційний для серії «cinewhoop» дизайн для захисту пропелерів дозволяє літати в приміщеннях та поблизу об’єктів.

Підтримується стабільний сигнал Full HD з мінімальною затримкою, що важливо для точного пілотування в окулярах.

DJI Avata 360 стирає межу між агресивним FPV-дроном та професійною камерою, що літає. Це інструмент як для тих, хто шукає швидкість та занурення, так і для контент-мейкерів, яким потрібна максимальна якість картинки без сліпих зон.

«Підніміться в небо, осягніть нескінченність і відкрийте новий вимір 360° творчості», - йдеться в анонсі DJI.

