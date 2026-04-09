Розроблена ширококутна камера високої роздільної здатності без жодного виступу лінз

9 апреля 2026 г., 16:35

З’явилася проривна технологія, що фундаментально вирішує проблему «виступу камери» (так званої «конфорки»), яка залишалася постійним обмеженням у міру того, як смартпристрої ставали тоншими. Дослідницька група KAIST розробила ультратонку камеру, яка забезпечує широкий кут огляду (140 градусів) без жодного виступу лінз. Очікується, що ця технологія знайде застосування в різних сферах, включаючи медичні ендоскопи, пристрої, що носять, та мікророботів.



Спільна дослідницька група під керівництвом професора Кі-Хун Чона (Ki-Hun Jeong) з Департаменту біо- та нейроінженерії та професора Мін Х. Кіма (Min H. Kim) зі Школи комп’ютерних технологій оголосила про створення «ширококутної біоміметичної камери». Натхненна зором комах, ця камера є винятково тонкою, але при цьому має величезне поле зору. Команді вдалося забезпечити діагональний кут огляду в 140 градусів — що перевищує периферійний зір людини — у структурі завтовшки менше ніж 1 мм.



Високопродуктивні ширококутні камери зазвичай потребують кількох складених лінз, що неминуче призводить до збільшення товщини. Щоб подолати це, вчені зосередилися на зоровій системі паразитичної комахи Xenos peckii.



У той час як типові складні очі комах пропонують широкий кут огляду, вони страждають від низької роздільної здатності. Навпаки, однолінзові камери забезпечують високу якість зображення, але обмежене поле зору. Проте Xenos peckii має унікальну систему, де кілька очей фіксують окремі сегменти сцени, які мозок потім об’єднує в єдине зображення високої чіткості. Впровадивши цей принцип «роздільного захоплення та інтеграції» в архітектуру камери, команда одночасно досягла і мінімальної товщини, і високої якості зображення.



Дослідники реалізували метод, за якого кілька мікролінз еліпсоїдної форми одночасно знімають різні напрямки, об’єднуючи їх в одне чітке зображення без оптичних аберацій. Завдяки точному налаштуванню форми лінз та точок входу світла їм вдалося запобігти розмиттю по краях кадру. Як результат, рівномірна чіткість зберігається від центру до периферії, що дозволяє отримувати стабільне зображення навіть на дуже близькій відстані.



Маючи товщину лише 0,94 мм, ця ультратонка камера здатна принести інновації у сфери з обмеженим простором. Так у медицині це призведе до значного підвищення ефективності ендоскопів для точного спостереження у вузьких порожнинах, у робототехніці - для встановлення на мікророботах для кращої орієнтації у просторі, а у wearable-технології для використання у компактних гаджетах для здоров’я та смартокулярах.



Ця технологія змінює парадигму проєктування: замість збільшення розміру пристрою заради продуктивності, вона дозволяє створювати надпотужні системи візуалізації в ультрамалих формфакторах. Дослідницька група вже завершила передачу технології компанії MicroPix, яка спеціалізується на оптичних системах, з метою повномасштабної комерціалізації вже наступного року.



«Традиційні ширококутні камери стикалися з компромісом: зменшення розміру погіршувало роздільну здатність, а підвищення якості збільшувало габарити пристрою», — пояснив професор Кі-Хун Чон. «Застосувавши візуальні принципи природи, ми забезпечили як широкий кут огляду, так і стабільну якість зображення в ультракомпактній структурі».

