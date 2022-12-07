Обсяг ІТ-експорту у жовтні зменшився на 7% відносно вересня та склав 535 млн дол.

7 декабря 2022 г., 13:35

За результатами 10 місяців експорт IT-послуг у порівнянні з минулим роком виріс на 9,9%, і приніс понад 6 млрд дол., перевищивши показник 2021 на 542 млн дол., повідомляє «Львівський IT кластер». Відтак, експорт IT-послуг все ще ледь не єдина галузь, яка попри війну набирає обертів.

З січня по жовтень поточного року загальний експорт послуг України скоротився на 10,8% у порівнянні з відповідним періодом торік. Негативні тенденції спостерігають і в IT-сфері: вже другий місяць поспіль фіксуються від’ємні показники. За даними НБУ, у порівнянні з вереснем обсяг експорту IT-послуг у жовтні зменшився на 7,4%. Відповідно, галузь отримала на 43 млн дол. менше, а саме 535 млн дол. Якщо порівнювати з 2021 роком, то цього жовтня обсяги експорту все ж були меншими на 16%, ніж у цей самий місяць торік.

Водночас через певне скорочення решти експорту послуг комп’ютерні послуги все ще складають значну частину в структурі експорту – 43,8%. Це на 5,7% більше, ніж торік.

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