Працівники IT-аутсорсингових компаній щомісяця донатять близько 3 млрд грн

22 декабря 2023 г., 13:35

Згідно з даними чергового дослідження IT Research Ukraine, кількість IT-фахівців, які регулярно донатять, зросла у порівнянні з 2022 роком. Цього року 93,6% айтівців скеровують частину своєї винагороди на благодійність.

Середній чек на благодійність одного IT-спеціаліста дорівнює $264 або близько 9500 грн. Таким чином, щомісяця IT-фахівці разом спрямовують на благодійність близько 80 млн ол. або майже 3 млрд грн.

«Згідно з нашим дослідженням, 92% IT-компаній фінансово підтримують реалізацію проєктів, що наближають нас до перемоги. 45% з них вже спрямували на волонтерські проєкти від 10 до 100 тис. дол., 24% – від 100 до 500 тис. дол., ще 17% – понад 500 тис. дол. "Львівський IT Кластер" також з перших днів повномасштабного вторгнення включився у допомогу державі та започаткував ініціативу Victory Projects. Спільними зусиллями вдалося скерувати на підтримку країни та ЗСУ понад 35 млн грн», – коментує Степан Веселовський, CEO «Львівського IT Кластера».

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