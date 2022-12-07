Сервіс Teltonika Connectivity Solution дозволяє будувати системи управління автопарком

7 декабря 2022 г., 12:25

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За даними ELKO Ukraine, офіційного дистриб'ютора Teltonika Networks в Україні, рішення глобального плану Teltonika Connectivity Solution розроблялось в партнерстві з провідним постачальником віртуальних мобільних мереж – Truphone. Воно призначене для використання у GPS-пристроях відстеження Teltonika для моніторингу об’єктів та абсолютної свободи використання у 134 країнах світу.



Підключення до глобального плану Teltonika Connectivity Solution відкриває тисячі можливостей та допомагає розв’язати багато проблем:

- скоротити витрати;

- зберегти або відновити цінні активи, запобігти викраденню транспортного засобу;

- отримати повний контроль над автопарками по всьому світу;

- бути постійно на зв'язку. Якщо пропав зв'язок від мобільних операторів – є можливість автоматично і швидко перемикнутися на іншу базову станцію стільникового зв’язку, де рівень сигналу вищий;

- бути на зв’язку в прифронтовій, сірій зонах та прикордонних регіонах;

- для підключення роумінгу не потрібно заздалегідь зв'язуватися з оператором і попереджати про те, що планується виїзд за кордон. Якщо змінилися плани на поїздку - нема потреби змінювати тарифний план в оператора.



Teltonika пропонує передплачений тарифний план без роумінгу (у класичному розумінні різкого зростання ціни), який працює однаково в багатьох місцях по всьому світу з найкращим підключенням. Він дає свободу пересування, і, при цьому, зв’язок не втрачається під час перетину кордонів.



Переваги рішення Teltonika Connectivity Solution:

- SIM-картка адаптована для машинного застосування. Рішення є ідеальним для використання у GPS-трекерах, LТЕ маршрутизаторах та широкому спектрі інших ІоТ пристроїв.

- Покриття у 134+ країнах, 300+ операторів (2-3 оператори в кожній країні). Працює з будь-яким оператором зі свого списку партнерів, при цьому, SIM-карта сама автоматично перемикається на іншого доступного оператора, якщо зв’язок попереднього втрачається.

- Пріоритетне обслуговування у мережі (порівняно з місцевими операторами).

- З глобальним планом Teltonika за фіксовану одноразову оплату споживач отримує SIM-карту з 500 МБ даних, які можна використовувати в 134 країнах світу протягом 5 років. - ----- Можливе поповнення, якщо обсяг трафіку або термін дії картки закінчився.

- Надається необмежена кількість безплатних SMS-повідомлень для обміну між SIM-картками, що встановлені у GPS-пристрої Teltonikа, і IoT-платформою для керування SIM-картками.

- Відсутність постійного, щомісячного адміністрування в рамках терміну дії картки/об'єму трафіку, що значно знижує витрати та складність обслуговування.

- Без роумінгу, без обмежень, без перерв і з найвищим рівнем підключення.

- Технічна підтримка від компаній Truphone та Teltonika.



Переваги рішення Teltonika Connectivity Solution порівняно з міжнародними пропозиціями українських мобільних операторів:

- Кожен мегабайт дешевший

- Зона покриття у світі значно ширша та надійніша

- SIM-карти та пристрої GPS-трекінгу Teltonika можна придбати окремо або купити GPS-пристрої з уже вставленими SIM-картами або припаяними чіпами eSIM. Також партнери ELKO Ukraine можуть отримати комплексне рішення, що складається з SIM-карт, спеціальної IoT-платформи для керування та моніторингу всіх SIM-карт Teltonika в одному місці, GPS-трекерів автомобіля, аксесуарів і п’ятизіркової підтримки клієнтів від Teltonika.

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