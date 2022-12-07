Рівень проникнення смартфонів з OLED щорічно зростає і досягне 50,8% у 2023 р.

7 декабря 2022 г., 14:25

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Впровадження технології OLED-дисплеїв у смартфонах поступово зростає. Згідно з останнім дослідженням TrendForce, рівень проникнення смартфонів з таими панелями, за прогнозами, зросте приблизно з 47,7% у 2022 році до 50,8% у 2023 році. Потім, до 2026 року, проникнення підніметься вище 60%.



TrendForce відзначає, що відтоді, як Apple почала застосовувати OLED для iPhone з випуском серії iPhone 12 у 2020 році, інші бренди також неухильно збільшують використання цієї технології дисплеїв для своїх високорівневих моделей. Тепер всі моделі iPhone основної серії оснащені OLED-панелями. Моделі під серією SE - єдині, що залишилися, які все ще мають LCD. Що стосується компанії Samsung, то половина її пропозицій смартфонів мають OLED-панелі. Китайські бренди смартфонів, такі як Xiaomi, OPPO та vivo, також збільшили частку пристроїв з OLED до 30~40%. В цілому, більшість брендів смартфонів планують включити OLED в більшу частину своїх пропозицій, хоча Transition є помітним винятком, оскільки вона націлена на Африку зі своїми максимально доступними пристроями.



TrendForce зазначає, що китайські бренди смартфонів раніше не дуже активно розширювали впровадження гнучких OLED-панелей через два фактори. По-перше, Samsung Display (SDC) мала можливість продавати жорсткі OLED-панелі китайським брендам за нижчими цінами, оскільки є єдиним постачальником цього типу панелей. І через вигідні ціни китайські бренди віддали перевагу жорстким OLED-панелям, оскільки вони допомогли знизити вартість всього пристрою. По-друге, побоювання щодо того, чи зможуть споживачі прийняти більш високі ціни на свої пристрої, також вплинули на готовність китайських брендів використовувати гнучкі OLED-панелі.



Коли протягом 2021 року виник дефіцит жорстких OLED-панелей від SDC, китайські бренди не змогли пом'якшити ризик поставок, оскільки у них не було альтернативних джерел для цього компонента. Винісши уроки з цього повороту подій, виробники з Китаю тепер об'єдналися з основними постачальниками панелей, що базуються в їх країні, щоб розробити недорогі "безрамкові гнучкі OLED-панелі DDI". Завдяки їхнім спільним зусиллям ціни на гнучкі OLED-панелі можуть різко знизитися, можливо, навіть наблизившись до рівня цін на аналоги з жорсткою основою. Такий розвиток подій, своєю чергою, може значно підвищити готовність китайських брендів до використання гнучких OLED-панелей. Окрім зменшення потенційного ризику надмірної залежності від SDC як ексклюзивного постачальника, китайські бренди могли б також підтримати політику свого уряду щодо локалізації та допомогти вітчизняним постачальникам панелей розширити частку ринку. Повідомляється, що китайські бренди планують включити гнучкі OLED-панелі у свої пристрої середнього класу в майбутньому.



Що стосується складних смартфонів, які також оснащені OLED-панеллю, то, за оцінками TrendForce, продажі цих пристроїв складуть близько 12,8 мільйона за 2022 рік. Відповідний показник проникнення на ринку досягне близько 1,1%. Samsung значно випереджає інші бренди в розробці складних смартфонів, так майже 80% складних смартфонів, які зараз представлені на ринку, належать до серії Samsung Flip and Fold. Китайські бренди, включаючи Huawei, Xiaomi, vivo та OPPO, також випустили нові складні пристрої в цьому році. Хоча ці пристрої привернули увагу споживачів завдяки покращенню продуктивності та зовнішнього дизайну, вони не досягли значного зростання продажів за межами Китаю в цьому році через обмеженість каналів дистрибуції. З огляду на те, що основні бренди смартфонів будуть випускати нові і модернізовані моделі пристроїв, TrendForce зараз прогнозує, що продажі складних смартфонів складуть 18,5 мільйона одиниць за 2023 рік, що відображає рівень проникнення на ринок близько 1,5%.



TrendForce додає, що прийняття OLED-панелей серед смартфонів продовжить неухильно зростати у 2023 році. Як випуски висококласних складних OLED-пристроїв, так і поглинання недорогих, недорогих OLED-панелей забезпечать канали споживання для підтримуючих виробничих потужностей панелей, які також будуть розширюватися по кварталах. І навпаки, LCD-панелі LTPS наближаються до повної зрілості, тому попит на цей тип панелей в майбутньому дещо впаде через очікуване скорочення ринку смартфонів. За такого сценарію надлишкові виробничі потужності з випуску LCD-панелей LTPS будуть використані для забезпечення дисплейних рішень для інших сфер застосування, таких як автомобільні дисплеї, дисплеї промислового обладнання. Таким чином, очікується, що постачальники LCD-панелей LTPS прискорять розвиток сегментів ринку, альтернативних дисплеям для смартфонів.

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