Обрано 12 українських об’єднань, що стануть Європейськими цифровими інноваційними хабами

25 июля 2024 г., 12:35

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Єврокомісія оголосила результати конкурсу на відкриття цифрових інноваційних хабів в Україні, які приєднаються до Європейської мережі в межах програми ЄС «Цифрова Європа». На етапах створення хабів уряд Німеччини допомагатиме консультаціями, а шість обраних об’єднань отримають 4,5 млн євро від ЄС на функціонування ЄЦІХ. Євросоюз обрав 12 обʼєднань в Україні, які перетворять на інноваційні хаби.

Європейські цифрові інноваційні хаби – це центри, які допомагають малому й середньому бізнесу та державним організаціям впроваджувати цифрові технології у свої проєкти й розвивати місцеву екосистему інновацій.

Хаби надаватимуть послуги бізнесу та громадському сектору за чотирма напрямами: навчання та підвищення кваліфікації працівників; пошук джерел фінансування для впровадження цифрової трансформації, а також у розвитку нових цифрових послуг і бізнес-моделей; надання приміщень, інфраструктури й підтримки для тестування цифрових та інноваційних технологій; пошук партнерів, зокрема за кордоном.

Європейські цифрові інноваційні хаби в Україні запрацюють у 2025 році після підписання грантових угод. ЄЦІХ сформують регіональну мережу хабів та долучаться до загальноєвропейської.

Конкурс проводили в межах програми ЄС «Цифрова Європа», стратегічним реалізатором якої в Україні є Міністерство цифрової трансформації України, практичним консультантом – Офіс з розвитку підприємництва та експорту, за підтримки програми GIZ Ukraine «Цифрова трансформація МСП у країнах Східного партнерства», що фінансується урядом Німеччини.

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