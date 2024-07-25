Check Point Software призначила нового генерального директора

25 июля 2024 г., 11:35

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Компанія Check Point Software Technologies оголосила про призначення нового СЕО - Надава Зафріра (Nadav Zafrir).





«Ми завершуємо ретельний процес пошуку генерального директора, розглянувши кандидатів з усього світу і знайшовши ідеальну людину. Надав був ключовим лідером у глобальній екосистемі кібербезпеки протягом більше десяти років. Проживаючи в Нью-Йорку та Тель-Авіві, він став однією з найавторитетніших фігур у світовій спільноті CISO. Він заснував і очолював кілька компаній у сфері кібербезпеки та співпрацював з найбільшими світовими постачальниками систем безпеки. Я захоплююся його досягненнями та лідерськими якостями, я радий його призначенню і вважаю, що він є правильним лідером, який виведе Check Point на нові висоти», - підкреслив Гіл Швед (Gil Shwed), засновник Check Point та генеральний директор компанії з початку її роботи.





Протягом останніх 10 років Надав Зафрір є співзасновником та керуючим партнером Team8, глобального фонду зі створення венчурних підприємств та венчурного капіталу. Team8 створює та інвестує в компанії, що спеціалізуються на кібербезпеці, даних та штучному інтелекті, фінтеху та цифровій охороні здоров'я. Він створив, інвестував та очолював 17 компаній у сфері кібербезпеки, а також десятки інших технологічних компаній, які він консультував та наставляв. До того, як зайнятися бізнесом він прослужив 25 років в ЦАХАЛі, вийшовши у відставку у званні бригадного генерала. З 2019 року Зафрір обіймає посаду голови правління SolarEdge Technologies, компанії в галузі розумної енергетики, акції якої котируються на біржі Nasdaq.





Надав Зафрір обійме посаду генерального директора Check Point у грудні 2024 року і приєднається до ради директорів компанії після затвердження акціонерами на наступних щорічних загальних зборах. Гіл Швед стане виконавчим головою правління.





«Для мене велика честь приєднатися до компанії Check Point - піонера, який сформував сучасну кібербезпеку і є осередком підприємництва, - зазначив Надав Зафрір. - Протягом останнього десятиліття я співпрацював зі світовими лідерами та командами з кібербезпеки, на власні очі спостерігаючи їхні неймовірні зусилля, спрямовані на захист глобальних мереж від витончених зловмисників. Я в захваті від роботи фахівців з безпеки, і їхні організації заслуговують на найкращий захист. У нашому турбулентному світі, на порозі чергової точки прискорення, коли штучний інтелект переосмислює наше життя, передова кібербезпека є більш важливою, ніж будь-коли. Check Point має унікальну можливість очолити розробку наступного рівня безпеки для нашого складного світу. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з досвідченою командою керівників компанії та Гілом, щоб розпочати наступну главу в розвитку Check Point».

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