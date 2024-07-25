Дохід IBM у ІІ кв. зріс на 1,9% до 15,77 млрд дол.

25 июля 2024 г., 13:35

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IBM повідомила про результати другого кварталу, які перевершили прогнози аналітиків.





Дохід склав 15,77 млрд дол. проти 15,62 млрд доларів за прогнозом аналітиків. При цьому зафіксоване зростання на 1,9% з 15,48 млрд дол. рік тому.





Чистий прибуток компанії склав 1,83 мільярда доларів, або 1,96 долара на акцію, порівняно з 1,58 мільярда доларів (1,72 долара) роком раніше.





За словами генерального директора IBM Арвінда Крішни (Arvind Krishna), бізнес-портфель компанії в галузі генеративного штучного інтелекту наразі перевищує 2 млрд дол. У квітні ця цифра складала біля 1 мільярда доларів.





Компанія зосередилася на розширенні своєї платформи Watsonx, яка дозволяє користувачам розгортати чат-боти або вдосконалювати код для програм. IBM також пропонує користувачам своє сімейство моделей AI Granite з відкритим вихідним кодом, щоб популяризувати свої послуги в напрямку AI.





«Ми залишаємося впевненими в позитивному макропрогнозі щодо витрат на технології», - зазначив Крішна під час телефонної конференції з аналітиками. Але він заявив також, що компанія визнає постійний вплив високих процентних ставок та інфляції. «Геополітична невизначеність триває довше, ніж більшість людей очікували, і це тисне на прийняття рішень», - наголосив Арвінд Крішна.





Компанія, яка надає обладнання, програмне забезпечення та консалтингові послуги, тепер очікує, що вільний грошовий потік у 2024 році перевищить 12 мільярдів доларів.





IBM повідомила, що її програмний бізнес приніс дохід у розмірі 6,74 мільярдів доларів, що на 7% більше, ніж консенсус-прогноз StreetAccount у 6,49 мільярдів доларів.





Дохід консалтингового підрозділу склав 5,18 мільярда доларів. Це на 0,9% менше ніж рік тому.





Інфраструктурний напрямок IBM, де компанія пропонує мейнфрейми, отримав 3,65 мільярда доларів, що на 0,8% більше, ніж консенсус-прогноз у 3,51 мільярда доларів. За словами фінансового директора IBM Джима Кавано (Jim Kavanaugh), показники доходу для поточних мейнфрейм-систем z16 все ще випереджають показники попередніх циклів.





Протягом кварталу IBM оголосила про свій намір придбати HashiCorp в рамках угоди вартістю 6,4 мільярда доларів. Компанія також повідомила, що Palo Alto Networks погодилася придбати хмарне програмне забезпечення QRadar від IBM і перевести клієнтів на продукт Cortex Xsiam. Крім того, Голубий Гігант оголосив про плани щодо інфраструктури центру обробки даних в Монреалі.





Після оголошення результатів акції IBM зросли на 5% на розширених торгах у середу.

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