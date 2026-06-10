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Штучний інтелект допомагатиме адміністраторам ЦНАПів

10 июня 2026 г., 14:35

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє офіційно інтегрувати штучний інтелект в Національну вебплатформу центрів надання адмінпослуг (Платформа Центрів Дія), інформує Міністерство цифрової трансформації України. Відтепер адміністратори ЦНАПів зможуть офіційно використовувати AI у роботі. Це допоможе фахівцям працювати ефективніше, а українцям отримувати державні сервіси ще швидше.

AI візьме на себе рутину та допоможе адміністраторам миттєво отримувати потрібну інформацію. Серед головних переваг упровадження AI: швидкі консультації та підвищення кваліфікації; зручна робота з документами; покращення сервісу.

Єдина система Мінцифри створює цифровий інструмент на Платформі Центрів Дія, що забезпечує обмін інформацією та швидкий зворотний зв’язок на запити громадян у єдиній системі для всіх надавачів послуг.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

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