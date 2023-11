NVIDIA та IQM спільно просуватимуть гібридні квантові додатки

17 ноября 2023 г., 15:25

Компанія IQM Quantum Computers (IQM) оголосила про співпрацю з NVIDIA з метою розвитку майбутніх гібридних квантових додатків за допомогою NVIDIA CUDA Quantum - платформи з відкритим вихідним кодом для інтеграції та програмування квантових процесорів в одній системі. У рамках цієї співпраці користувачі квантових процесорів IQM на підприємствах і в дослідницьких інститутах зможуть програмувати й розробляти наступне покоління гібридних квантово-класичних додатків за допомогою NVIDIA CUDA Quantum.



Співпраця спрямована на прискорення розвитку і використання квантових обчислень у різних додатках, сприяючи інноваціям, співробітництву і потенційним проривам у науці та промисловості. Провідні інститути, як-от CSC - IT Centre for Science та VTT Technical Research Centre of Finland, планують використовувати CUDA Quantum на 5-кубітному квантовому комп'ютері VTT, розробленому в рамках партнерства IQM та VTT.



Концепція IQM полягає в тому, щоб зробити інтеграцію квантових і класичних систем доступною для вчених та фахівців. Майбутнє - за суперкомп'ютерами з квантовим прискоренням: квантові комп'ютери та суперкомп'ютери, що працюють разом для вирішення найважливіших завдань, включно з машинним навчанням, кібербезпекою, дослідженнями ліків і хімічних речовин.



Коментуючи цю заяву на конференції SC 2023, що проходить у Денвері, керівник відділу стратегічних партнерств в IQM Quantum Computers д-р Пітер Едер (Peter Eder) сказав: "Співпраця з NVIDIA - це стратегічний крок, який допоможе прискорити розвиток потенційних сценаріїв застосування. Вона надає нашим новим та наявним користувачам можливість використовувати високоякісний програмний фреймворк NVIDIA для вивчення квантових рішень у своїх додатках за допомогою нашого квантового обладнання. Ми продовжимо надавати нашим користувачам найкращі доступні інструменти, щоб збільшити впровадження квантових технологій".



"Квантові інтегровані суперобчислення мають потенціал для розв'язання грандіозних завдань у багатьох наукових галузях", - сказав Тім Коста (Tim Costa), директор із високопродуктивних обчислень і квантування у NVIDIA. "Співпраця NVIDIA з IQM дасть змогу дослідникам просунутися вперед у поєднанні квантових і GPU суперобчислень, відкриваючи шлях до незліченних проривів".

