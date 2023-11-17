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«DDoS захист очима замовника. Специфіка імплементації в реальній мережі провайдера» 

17 ноября 2023 г., 15:40
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Запрошуємо взяти участь у вебінарі, присвяченому розбору специфіці DDoS захисту для інтернет сервіс-провайдерів та операторів зв'язку.

Під час вебінару детально розглядатимуться задачі та проблематика побудови захисту від DDoS атак та архітектура таких рішень.

Систему захисту від DDoS-атак Arbor повністю або частково застосовують:

  • 90% операторів зв’язку першого рівня (TIER1), що надають послуги провайдера;
  • 80% основних хмарний провайдерів;
  • 90% компаній, що надають послуги мережевої безпеки (MSSP);
  • 60% найбільш популярних соцмереж;
  • Клієнтами компанії також є великі фінансові, комерційні та урядові структури, провідні представники ігрової індустрії та багато інших підприємств, розташованих в різних країнах світу.

Дата і час проведення вебінару:

21 листопада 2023 року, 14:00 Kyiv/Ukraine

Програма вебінару:

  • DDoS Protection. Рішення для провайдерів звя'зку;
  • Архітектура системи для провайдерів зв'язку;
  • Аналітика NETSCOUT;
  • Склад комплексу. Ліцензування.

Вебінар буде корисний:

  • ІБ/IT директорам;
  • Керівникам ІБ/ІТ відділів;
  • Інженерам та іншим технічним фахівцям ІБ.

Спікер: Максим Аношко, технічний директор компанії NWU.

Участь у вебінарі безкоштовна, попередня реєстрація та підтвердження від організаторів є обов'язковими.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Вебінар: «DDoS захист очима замовника. Специфіка імплементації в реальній мережі провайдера»

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