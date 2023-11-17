«DDoS захист очима замовника. Специфіка імплементації в реальній мережі провайдера» 

17 ноября 2023 г., 15:40

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Запрошуємо взяти участь у вебінарі, присвяченому розбору специфіці DDoS захисту для інтернет сервіс-провайдерів та операторів зв'язку.

Під час вебінару детально розглядатимуться задачі та проблематика побудови захисту від DDoS атак та архітектура таких рішень.

Систему захисту від DDoS-атак Arbor повністю або частково застосовують:

90% операторів зв’язку першого рівня (TIER1), що надають послуги провайдера;

80% основних хмарний провайдерів;

90% компаній, що надають послуги мережевої безпеки (MSSP);

60% найбільш популярних соцмереж;

Клієнтами компанії також є великі фінансові, комерційні та урядові структури, провідні представники ігрової індустрії та багато інших підприємств, розташованих в різних країнах світу.

Дата і час проведення вебінару:

21 листопада 2023 року, 14:00 Kyiv/Ukraine

Програма вебінару:

DDoS Protection. Рішення для провайдерів звя'зку;

Архітектура системи для провайдерів зв'язку;

Аналітика NETSCOUT;

Склад комплексу. Ліцензування.

Вебінар буде корисний:

ІБ/IT директорам;

Керівникам ІБ/ІТ відділів;

Інженерам та іншим технічним фахівцям ІБ.

Спікер: Максим Аношко, технічний директор компанії NWU.

Участь у вебінарі безкоштовна, попередня реєстрація та підтвердження від організаторів є обов'язковими.

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