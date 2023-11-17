«DDoS захист очима замовника. Специфіка імплементації в реальній мережі провайдера» 

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Запрошуємо взяти участь у вебінарі, присвяченому розбору специфіці DDoS захисту для інтернет сервіс-провайдерів та операторів зв'язку.
Під час вебінару детально розглядатимуться задачі та проблематика побудови захисту від DDoS атак та архітектура таких рішень.
Систему захисту від DDoS-атак Arbor повністю або частково застосовують:
- 90% операторів зв’язку першого рівня (TIER1), що надають послуги провайдера;
- 80% основних хмарний провайдерів;
- 90% компаній, що надають послуги мережевої безпеки (MSSP);
- 60% найбільш популярних соцмереж;
- Клієнтами компанії також є великі фінансові, комерційні та урядові структури, провідні представники ігрової індустрії та багато інших підприємств, розташованих в різних країнах світу.
Дата і час проведення вебінару:
21 листопада 2023 року, 14:00 Kyiv/Ukraine
Програма вебінару:
- DDoS Protection. Рішення для провайдерів звя'зку;
- Архітектура системи для провайдерів зв'язку;
- Аналітика NETSCOUT;
- Склад комплексу. Ліцензування.
Вебінар буде корисний:
- ІБ/IT директорам;
- Керівникам ІБ/ІТ відділів;
- Інженерам та іншим технічним фахівцям ІБ.
Спікер: Максим Аношко, технічний директор компанії NWU.
Участь у вебінарі безкоштовна, попередня реєстрація та підтвердження від організаторів є обов'язковими.
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