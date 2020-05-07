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NVIDIA приобретает сетевую компанию Trailblazer Cumulus

7 мая 2020 г., 10:35
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NVIDIA приобретает сетевую компанию Trailblazer Cumulus

Разработка архитектуры облачных центров обработки данных ускоряется, дезагрегируется и уже почти полностью определяется программным обеспечением, чтобы соответствовать экспоненциальному росту спроса на них. Очевидно, что при создании и развитии этих ЦОД  HPC, сетевое оборудование и обслуживающее ПО должны идти рука об руку.

NVIDIA предоставляет одну из ведущих платформ для высокопроизводительных вычислений. Компания Mellanox, которая теперь принадлежит NVIDIA, является лидером в области высокопроизводительных сетей. И вот NVIDIA сделала следующий шаг в рамках своей стратегии — объявила о плане приобретения Cumulus Networks, расширяя тем самым возможности своего сетевого программного обеспечения.

С помощью Cumulus компания надеется ускорить внедрения инноваций и оптимизировать весь сетевой стек - от микросхем и систем до программного обеспечения, включая аналитику, (в частности Cumulus NetQ), обеспечивая высокую производительность и повышая ценность для клиентов.

Cumulus, базирующаяся в Маунтин-Вью, (шт. Калифорния), поддерживает более 100 аппаратных платформ с помощью Cumulus Linux, операционной системы для сетевых коммутаторов. Стоит отметить, что сверхбыстрые коммутаторы NVIDIA Mellanox Spectrum уже поставляются с Cumulus Linux и SONiC, которое базируется на открытом исходном коде, размещается в облаке Microsoft Azure.

Еще в марте 2016 года на саммите OCP Mellanox объявила о партнерстве с Cumulus и начала поставки комбинированных систем.

Сегодня среда ONIE, созданная Cumulus, является программной основой для коммутаторов Mellanox. Совместно была создана DENT, распределенная программная среда Linux для розничной торговли и других предприятий на границе сети.

Отмечается, что подход NVIDIA к созданию как аппаратного, так и программного обеспечения для ускоренных вычислений все глубже проникает в сетевое программное обеспечение с помощью Cumulus. По мнению компании, возможность внедрять инновации во всем технологическом стеке поможет обеспечить масштабную производительность для  центров обработки данных.


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