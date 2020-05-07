Uber закрывает подразделение UberEats в Украине и сокращает 14% персонала глобально

7 мая 2020 г., 11:15

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На днях стало известно, что компания Uber закрывает подразделение UberEats в Украине, которое перестанет функционировать на нашем рынке с 3 июня.



В среду Uber также заявил, что уволит 3700 сотрудников, а генеральный директор Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) откажется от своей базовой зарплаты до конца года.



Как отмечает Reaters, увольнения коснуться в основном сотрудников службы поддержки и подбора персонала и составят около 14% из всех 26 900 сотрудников компании.



Отмечается, что Uber сильно пострадал от пандемии коронавируса, которая фактически обвалила индустрию туризма из-за карантина. Согласно отчету The Information в прошлом месяце, глобальные валовые резервы Uber сократились на 80%.



Что же до президента Uber, то в 2019 году Хосровшахи получил базовую зарплату в 1 миллион долларов, но подавляющее большинство своей компенсации получил за счет премий и пакета акции.



Акции Uber в среду упали более чем на 2%, а с конце апреля они обвалились почти на 15%. Стоит однако отметить, что в середине марта падение за три недели достигло почти 2,5 раз, однако через несколько недель стоимость ценных бумаг компании несколько восстановилась. На данный момент капитализация Uber составляет 48,05 млрд долл.

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