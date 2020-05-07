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Microsoft Inspire 2020 пройдет в цифровом формате 21–22 июля

7 мая 2020 г., 9:45

Microsoft Inspire 2020 пройдет в цифровом формате 21–22 июля

Microsoft объявила, что партнерская конференция Inspire 2020 пройдет онлайн с 21 по 22 июля.

В компании подчеркивают, что партнерские взаимоотношения создают основу для реализации миссии Microsoft помочь каждому человеку и каждой организации на планете достичь большего.

    Microsoft Inspire станет полностью цифровым мероприятием.
    Конференция пройдет 21–22 июля (по тихоокеанскому времени).
    Регистрация откроется в июне.
    Участие бесплатно.

Отмечается, что год от года Microsoft Inspire – самое крупное и всестороннее мероприятие компании для налаживания отношений с партнерами. Оно позволяет организациям со всего мира налаживать новые связи и расширять возможности.

О новом масштабном цифровом мероприятии Microsoft кратко рассказала Гавриеллыа Шустер (Gavriella Schuster), корпоративный вице-президент компании


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