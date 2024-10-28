 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Nvidia на деякий час випередила Apple по капіталізації

28 октября 2024 г., 9:35
Reuters звернула увагу, що Nvidia змістила Apple з пʼєдесталу найдорожчої компанію світу.
 
Вартість акцій Nvidia у пʼятниці стрибнула і капіталізація компанії склала 3,53 трильйона доларів, що було трохи вище за 3,52 трильйона доларів Apple.
 
Але день Nvidia закінчила з ринковою вартістю 3,47 трильйона доларів, в той час як акції Apple залишилися майже на тому є рівні.
 
У червні Nvidia ненадовго вже була найдорожчою компанією світу, перш ніж її обігнала Microsoft і Apple. Ринкова капіталізація технологічного тріо йшла нога в ногу протягом декількох місяців.
Ринкова вартість Microsoft зараз складає 3,18 трильйона доларів
 
Акції Nvidia досягли рекордного максимуму у вівторок, продовживши ралі минулого тижня, коли TSMC повідомила про 54%-ний стрибок квартального прибутку, що перевищив прогнози, завдяки стрімкому зростанню попиту на чіпи, що використовуються в АІ.
 
Цього року акції Nvidia зросли майже на 190%.
 

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  