Nvidia на деякий час випередила Apple по капіталізації

28 октября 2024 г., 9:35

Reuters звернула увагу, що Nvidia змістила Apple з пʼєдесталу найдорожчої компанію світу.

Вартість акцій Nvidia у пʼятниці стрибнула і капіталізація компанії склала 3,53 трильйона доларів, що було трохи вище за 3,52 трильйона доларів Apple.

Але день Nvidia закінчила з ринковою вартістю 3,47 трильйона доларів, в той час як акції Apple залишилися майже на тому є рівні.

У червні Nvidia ненадовго вже була найдорожчою компанією світу, перш ніж її обігнала Microsoft і Apple. Ринкова капіталізація технологічного тріо йшла нога в ногу протягом декількох місяців.

Ринкова вартість Microsoft зараз складає 3,18 трильйона доларів

Акції Nvidia досягли рекордного максимуму у вівторок, продовживши ралі минулого тижня, коли TSMC повідомила про 54%-ний стрибок квартального прибутку, що перевищив прогнози, завдяки стрімкому зростанню попиту на чіпи, що використовуються в АІ.

Цього року акції Nvidia зросли майже на 190%.

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