Міненерго та Єврокомісія узгодили подальші плани щодо інтеграції ринків електроенергії

28 октября 2024 г., 10:25

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Міністерство енергетики України та Європейська Комісія обговорили виконання Дорожньої карти з інтеграції ринків електроенергії. Про це йшлося під час засідання Робочої групи високого рівня Україна-ЄС з питань реформування енергетичних ринків, що відбулася 23 жовтня.

«За останній рік Україні вдалось досягти важливого прогресу у реформуванні електроенергетичного ринку, зокрема імплементовано REMIT, впроваджено аукціони з розподілу пропускної спроможності з країнами-сусідами, НЕК «Укренерго» приєдналась до європейського ITC-механізму», заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Зі свого боку заступник генерального директора генерального директорату з енергетики Європейської Комісії Мехтільд Версдорфер відзначила, що Україна вже досягла значного прогресу з реалізації європейського законодавства у сфері енергетики.

Окремо учасники зустрічі обговорили процес підготовки законопроекту про імплементацію Інтеграційного пакета у сфері електроенергії, що є необхідним кроком для подальшого об’єднання українського та європейського ринків «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, а також приєднання до спільних платформ ЄС щодо надання послуг з балансування.

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