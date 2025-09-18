Стартапи та ІТ-компанії можуть отримати до 150 тис. євро на цифрові рішення у сфері державних послуг

18 сентября 2025 г., 14:25

Програма відкритих інновацій GovTech Lab Ukraine оголошує перший конкурс для стартапів (серії А+) та ІТ-компаній для розроблення й пілотного впровадження цифрових рішень спільно з українськими державними установами.

Команди-учасники можуть отримати до 150 тис. євро фінансування на запуск пілоту, прямий доступ до осіб, які ухвалюють рішення, і можливість протестувати свої рішення на практиці, підвищуючи ефективність державних сервісів. Буде обрано дев’ять команд, по три на кожен із викликів.

Цьогоріч у межах програми GovTech Lab Ukraine технологічні команди шукатимуть рішення для трьох викликів у сфері державних послуг: як автоматизувати надання правових консультацій громадянам за найпоширенішими запитами з можливістю передання складних кейсів юристам (Міністерство юстиції); як використовувати технології для прозорого, швидкого й ефективного ухвалення рішень у сфері архітектури й містобудування (Державна інспекція архітектури та містобудування); як забезпечити прозорість й ефективність системи управління туризмом для збільшення доходів громад, забезпечення чесної конкуренції та доступу до якісних послуг (Державне агентство розвитку туризму).

Для участі в програмі GovTech Lab UA можуть подаватися стартапи й технологічні компанії з України та світу, які запропонують рішення з потенціалом масштабування в Україні. Організатори розглядатимуть заявки від комерційних і соціальних підприємств з підтвердженим попереднім досвідом реалізації проєктів, компетентними й спроможними командами, а також орієнтацією на створення вагомого соціального впливу. Запропоновані командами рішення мають бути інноваційними, життєздатними в державному секторі й відповідати національним пріоритетам і Цілям сталого розвитку (SDGs).

Відкритий конкурс триває із 17 вересня до 28 жовтня. Переможців буде оголошено 19 листопада. Повна інформація про програму, критерії відбору та процес подання заявок – на платформі UpLink.

GovTech Lab UA – перша в Україні програма відкритих інновацій, яка допомагає розв'язувати проблеми державного сектору за допомогою сучасних цифрових технологій. Її реалізовує Global Government Technology Centre Kyiv за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Всесвітнього економічного форуму та за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

Програма об’єднує міністерства й інші центральні органи виконавчої влади для визначення нагальних викликів державного сектору, а також залучає стартапи, технологічні компанії та інноваторів, які спільно розробляють і тестують ефективні цифрові рішення. Мета GovTech Lab – пришвидшити розроблення, тестування й пілотування інноваційних цифрових рішень у сфері державних послуг в Україні.

