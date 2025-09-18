AI регулярно застосовують чверть користувачів Rakuten Viber в Україні

18 сентября 2025 г., 16:25

0

Tweet

Rakuten Viber, яка володіє однойменним месенджером, що є одним з популярних в нашій країні, провів опитування серед українців і дізнався, чи користуються вони штучним інтелектом та до яких саме завдань його залучають. В анонімному онлайн опитуванні взяли участь понад шість тисяч респондентів.

Опитування показало, що 58% українських користувачів Viber застосовують штучний інтелект, з них 25% роблять це регулярно. Ніколи не користувалися AI-інструментами 21%; 9% пробували, але не користуюся; 12% респондентів відповіли, що не знають про що йдеться.

Опитані, що користуються штучним інтелектом, найчастіше звертаються до нього для пошуку інформації (81%), роботи (37%) та навчання (35%). Також серед поширених застосувань: для ідей та натхнення – 31%; для медичних порад – 27%; задля розваги – 24%; для написання електронних листів та довгих повідомлень – 18%.

Найвідомішими інструментами штучного інтелекту серед українців є ChatGPT (85% опитаних чули про нього) та Gemini (64%). Далі розташувалися: Microsoft Copilot – 20%; Midjourney – 11%; Claude – 8%; DALL-E – 7%; Perplexity AI – 5%. Це питання передбачало множинний вибір, тобто можна було позначити кілька варіантів.

Дослідники також запитали українців, які не користуються штучним інтелектом, що їх зупиняє від роботи з AI-інструментами. Респонденти, які пробували AI-інструменти, але не користуються ними, відповіли таким чином: я стурбований конфіденційністю або безпекою даних – 31%; отримані результати були не дуже корисними – 30%; не довіряю інформації, яку вони надають – 29% тощо.

Респонденти, які ніколи не користувалися AI-інструментами, пояснюють своє рішення так: мені й так добре – 43%; у мене не було можливості – 25%; не впевнений, для чого б я їх використовував – 23%.

У квітні 2024 року Rakuten Viber запустив функцію «Стислий виклад чату», розроблену на базі технології OpenAI. Вона допомагає перетворити непрочитані повідомлення групового чату на коротке резюме зі списком ключових пунктів. Користувачі розповіли, що найчастіше використовують функцію у групових чатах із родиною або друзями (51%), у робочих чатах (45%) і шкільних (30%).

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI