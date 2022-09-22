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Amazon представляє нові планшети Fire за $99

22 сентября 2022 г., 11:45
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Компанія Amazon анонсувала останні версії своїх планшетів Fire 8 з простим екраном у 8 дюймів (1280 х 800).

Випущено чотири нові моделі - Fire HD 8 за ціною 99 доларів, Fire HD 8 Plus за 120 доларів, а також Fire HD 8 Kids і Fire HD 8 Kids Pro за 150 доларів.

Всі чотири планшети будуть доступні для попереднього замовлення і почнуть поставлятися в наступному місяці.

Нове покоління планшетів Fire 8 тонше, легше і швидше, ніж попередні версії, повідомляє Amazon.

Як повідомляється, Fire HD 8 вартістю працює на 30% швидше, ніж його попередник. Він має 13 годин автономної роботи, що на годину довше, ніж у попередньої моделі. В оснащенні зарядка через USB-C, і він також буде повністю заряджений через п'ять годин.

Amazon також заявляє, що HD 8 вдвічі міцніший за iPad Mini в тестах на падіння.

Fire HD Plus подорожчає на 30 доларів. Він повністю заряджається лише через три години і має швидший процесор, ніж базова модель. Plus також підтримує бездротову зарядку і має камеру з більш високою чіткістю - 5 Мп замість 2 Мп.

Fire HD Kids і Kids Pro вартістю поставляються з річною підпискою на Amazon Kids+, яка включає в себе такий контент, як книги, додатки та ігри. За додаткові $10 Amazon також продаватиме чохли з темами від Disney.

На додаток до презентації нових пристроїв, Amazon заявила, що зробить свою функцію Tap to Alexa доступною на планшетах Fire. Це дозволяє клієнтам використовувати Alexa за допомогою дотику, а не голосу, допомагаючи поліпшити доступ для людей з проблемами мовлення та мобільності.

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