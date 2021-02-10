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Новый 5G-модем Qualcomm позволит достичь 10 Гбит/с

10 февраля 2021 г., 9:25
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Новый 5G-модем Qualcomm позволит достичь 10 Гбит/с

Компания Qualcomm анонсировала 5G-модем четвертого поколения Snapdragon X65, который придет на смену Snapdragon X60, обеспечивавшему скорость загрузки данных до 7,5 Гбит/с.

По заявлению производителя, Snapdragon X65 позволит достигать скорости обмена информации до 10 Гбит/с.

По сообщению Qualcomm, новый модем поддерживает спецификацию 3GPP Release 16, которую лишь недавно утвердили. Также отмечается, что новый чип поддерживает возможность перепрошивки и, таким образом, позволяет расширять свою функциональность.

Новый 5G-модем Qualcomm позволит достичь 10 Гбит/с


Сообщается, что первые образцы Snapdragon X65 начали поставляться ведущим производителям, поэтому обеспечивающие скорость 10 Гбит/с смартфоны можно ожидать не раньше середины 2021 г. При этом некоторые наблюдатели считают, что Snapdragon X65 может появиться в Apple iPhone следующего поколения уже этой осенью.

«Переход на 5G представляет большие возможности для Qualcomm, поскольку мобильные технологии готовы принести пользу практически каждой отрасли, - сказал Кристиано Амон, президент и избранный генеральный директор Qualcomm Incorporated. «Мы приближаемся к важной вехе с модемом-RF-системой Snapdragon X65 5G, обеспечивающей возможность подключения до 10 Гбит/с и поддержку новейших спецификаций 5G, которые будут играть важную роль в обеспечении новых сценариев использования 5G не только для обновленного опыта использования смартфонов премиум-класса, но также открывает новую область возможностей для расширения 5G через мобильный широкополосный доступ, вычислительные ресурсы, XR, промышленный IoT, частные сети 5G и фиксированный беспроводной доступ».

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