Новый 5G-модем Qualcomm позволит достичь 10 Гбит/с

10 февраля 2021 г., 9:25

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Компания Qualcomm анонсировала 5G-модем четвертого поколения Snapdragon X65, который придет на смену Snapdragon X60, обеспечивавшему скорость загрузки данных до 7,5 Гбит/с.



По заявлению производителя, Snapdragon X65 позволит достигать скорости обмена информации до 10 Гбит/с.



По сообщению Qualcomm, новый модем поддерживает спецификацию 3GPP Release 16, которую лишь недавно утвердили. Также отмечается, что новый чип поддерживает возможность перепрошивки и, таким образом, позволяет расширять свою функциональность.



Сообщается, что первые образцы Snapdragon X65 начали поставляться ведущим производителям, поэтому обеспечивающие скорость 10 Гбит/с смартфоны можно ожидать не раньше середины 2021 г. При этом некоторые наблюдатели считают, что Snapdragon X65 может появиться в Apple iPhone следующего поколения уже этой осенью.

«Переход на 5G представляет большие возможности для Qualcomm, поскольку мобильные технологии готовы принести пользу практически каждой отрасли, - сказал Кристиано Амон, президент и избранный генеральный директор Qualcomm Incorporated. «Мы приближаемся к важной вехе с модемом-RF-системой Snapdragon X65 5G, обеспечивающей возможность подключения до 10 Гбит/с и поддержку новейших спецификаций 5G, которые будут играть важную роль в обеспечении новых сценариев использования 5G не только для обновленного опыта использования смартфонов премиум-класса, но также открывает новую область возможностей для расширения 5G через мобильный широкополосный доступ, вычислительные ресурсы, XR, промышленный IoT, частные сети 5G и фиксированный беспроводной доступ».

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