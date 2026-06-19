Qualcomm запускає ініціативу Snapdragon START для масового виробництва персональних AI-гаджетів та розумних окулярів

19 июня 2026 г., 10:35

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На виставці Augmented World Expo компанія Qualcomm Technologies оголосила про запуск масштабної програми Snapdragon START (Scalable Turnkey AI-Ready Toolkit). Цей проєкт розроблено як готове апаратне та програмне рішення, що допоможе світовим брендам значно швидше та з меншими витратами виводити на ринок власні пристрої персонального штучного інтелекту, починаючи з масового сегмента розумних окулярів.



В основі ініціативи Snapdragon START лежить інтеграція передових обчислювальних, мережевих та нейромережевих (AI) технологій Qualcomm у надкомпактні готові модулі, адаптовані під натільні гаджети.



Ці апаратні блоки постачаються разом із гнучким, безпечним та незалежним від конкретної нейромережі (AI-agnostic) програмним стеком. Він забезпечує безшовний зв'язок окулярів із мобільними додатками на смартфонах та хмарними платформами для реалізації гібридного AI. Програма дозволяє розробникам вільно обирати й оркеструвати провідні світові AI-моделі без прив'язки до одного постачальника.



Завдяки такій оптимізації компанії-виробники можуть повністю сфокусуватися на дизайні, ергономіці та унікальному користувацькому досвіді (UX), минаючи складний етап фундаментальної інженерної розробки мікросхем.



«Штучний інтелект стає дедалі більш персоналізованим: він проєктується для роботи з вашим особистим контекстом безпосередньо в момент дії, - зазначив Зіад Асгар (Ziad Asghar), старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу XR, Wearables та Personal AI в Qualcomm. - Персональні AI-пристрої, зокрема розумні окуляри, втілюють у життя концепцію автономних AI-агентів (Agentic AI), буквально бачачи те, що бачите ви, і чуючи те, що чуєте ви. Snapdragon START закладає інфраструктурний фундамент, який спростить брендам вихід на ринок і зробить ці технології доступними для мільйонів споживачів».



Першим ексклюзивним партнером Qualcomm у межах нової програми стала компанія Inspecs. Цей холдинг володіє преміальним брендом TitanFlex та випускає ліцензійні колекції окулярів для таких відомих марок, як Barbour, CAT, Superdry та O’Neill.



«Спільно з Qualcomm ми переосмислюємо саме поняття окулярів. Ми виводимо на ринок смартокуляри, які бездоганно інтегруються в повсякденне життя, поєднуючи наш непідвладний часу дизайн із потужними інтуїтивними технологіями. Ми переконані, що розумна оптика фундаментально змінить те, як люди взаємодіють із технологіями, поміщаючи інтелектуальний контекст безпосередньо перед людським оком», - заявив засновник і виконавчий голова Inspecs Робін Тоттерман (Robin Totterman).



Програма Snapdragon START уже отримала потужну підтримку з боку лідерів напівпровідникового та контрактного виробництва. До екосистеми приєдналися такі гіганти, як Applied Materials (надає інженерну експертизу в галузі фотоніки), а також компанії Avegant, Jorjin, Pegatron та Thundercomm.



Представники компаній-партнерів наголошують, що готові дизайни та енергоефективні AI-чіпи від Qualcomm радикально знижують поріг входження на ринок розумних окулярів, відкриваючи шлях до початку нової ери споживчої натільної електроніки для реального світу.

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