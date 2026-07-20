Bosch і Qualcomm розширюють стратегічне партнерство на рішення для систем допомоги водію

20 июля 2026 г., 15:35

0

Tweet

Bosch і Qualcomm розширюють стратегічне партнерство, яке раніше було сфокусоване на комп'ютерах для кабіни, тепер воно охоплює також рішення для систем активної допомоги водію (ADAS). Разом компанії допомагають вирішити одну з найнагальніших потреб галузі: масштабування інтелектуальних автомобільних технологій відповідно до зростального споживчого попиту на автомобілі з автоматизацією, підключенням і широкими можливостями персоналізації.



Компанії також відзначили важливу віху у своєму довгостроковому співробітництві: Bosch розробив і поставив понад 10 млн автомобільних комп'ютерів на базі платформ Snapdragon Cockpit Platforms від Qualcomm для глобального автомобільного ринку.



«Наше співробітництво з Bosch охоплює весь спектр автомобільних обчислень - від високопродуктивних систем для кабіни до масштабованих рішень для автоматизованого водіння і нових централізованих архітектур - і все це на базі платформ Snapdragon Digital Chassis», - зазначив Накул Дуггал, виконавчий віцепрезидент і генеральний менеджер групи Automotive, Industrial and Embedded IoT та Robotics, Qualcomm Technologies.



«ADAS - це сфера, де продуктивність і безпека повинні масштабуватися в реальних умовах. Розширюючи нашу співпрацю з Bosch, ми допомагаємо автовиробникам ефективніше впроваджувати розширені функції допомоги водію в різних лінійках автомобілів із чітким шляхом до централізованих обчислень», - додав Накул Дуггал.



Розвиваючи досягнуті результати, компанії розширюють співробітництво через нові виробничі програми ADAS. Ці програми використовують оптимізовану за вартістю архітектуру автомобільних комп'ютерів Bosch на базі платформи Qualcomm Technologies Snapdragon Ride для практичного та масштабованого розгортання ADAS.



У центрі цих програм - інтеграційна платформа ADAS від Bosch: масштабований модульний автомобільний комп'ютер, розроблений для функцій ADAS. З високою пропускною здатністю, обчислювальною потужністю та управлінням пам'яттю він відповідає стандартам безпеки та захисту, об'єднує дані кількох сенсорних технологій для точної 360-градусної моделі навколишнього середовища і виконує складні алгоритми для забезпечення безпечної та динамічної поведінки автомобіля - навіть на великих швидкостях.



Рішення ADAS і для кабіни також можуть бути об'єднані на одній платформі, що надає автовиробникам ще більшу гнучкість і знижує архітектурну складність. Для цього Bosch і Qualcomm Technologies також працюють над рішеннями на базі Snapdragon Ride Flex - вони дозволяють об'єднати функції кабіни та ADAS на одному сертифікованому щодо безпеки SoC, знижуючи складність системи, енергоспоживання та вартість. Для водіїв це означає ширший доступ до розширених функцій водіння рівня Level 2 - утримання смуги, руху без рук і інтелектуального автоматизованого паркування. Обидва типи рішень відповідають вимогам безпеки (до рівня ASIL-D).



Спільний підхід Bosch і Qualcomm Technologies забезпечує масштабовані, оптимізовані за вартістю автомобільні комп'ютери з рішеннями ADAS, що вже здобули кілька контрактів на глобальних ринках, зокрема у Східній Азії. Перші автомобілі з нових виробничих програм очікуються на дорогах у 2028 році. Спільні зусилля надають автовиробникам критичну гнучкість і чіткий шлях переходу до централізованих обчислювальних архітектур.



Зазначено, співробітництво між Bosch і Qualcomm Technologies переосмислює сучасну цифрову кабіну, обслуговуючи весь спектр регіонального і глобального автомобільного ринку - у Північній Америці, Азії та Європі. З початку постачань у 2021 році партнерство демонструє стрімке зростання: від одного мільйона одиниць у 2023 році до десяти мільйонів менш ніж за три роки. Успіх ґрунтується на гнучкому та масштабованому підході Bosch із використанням Snapdragon Cockpit Platforms і охоплює транспортні засоби від базового до преміального сегмента по всьому світу.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI