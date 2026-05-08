Qualcomm представила нові платформи Snapdragon 6 та 4 Gen 5

8 мая 2026 г., 16:35

0

Tweet

Компанія Qualcomm Technologies оголосила про випуск мобільних платформ Snapdragon 6 Gen 5 та Snapdragon 4 Gen 5. Нові чипсети покликані принести технології преміумкласу в масовий сегмент смартфонів, фокусуючись на продуктивності, енергоефективності та плавності роботи інтерфейсу.



Головною інновацією обох платформ стала технологія Snapdragon Smooth Motion UI. Вона розроблена для усунення затримок під час навігації та забезпечення миттєвого відгуку системи.



Заявлено, Snapdragon 6 Gen 5 забезпечує на 20% швидший запуск додатків і на 18% менше «фрізів» (заїдань) екрана. А Snapdragon 4 Gen 5 демонструє ще більший приріст - запуск додатків прискорився на 43%, а кількість заїдань зменшилася на 25%.



Платформа Snapdragon 6 Gen 5 орієнтована на користувачів, яким потрібні розширені можливості за помірну ціну.



Продуктивність GPU зросла на 21%, що дозволяє насолоджуватися насиченою графікою в іграх та швидкою взаємодією з інтерфейсом.



Впроваджено двигун Qualcomm Adaptive Performance Engine 4.0 для тривалих ігрових сесій без перегріву.



Платформа підтримує надшвидкісні стандарти 5G та Wi-Fi 7.



Нові функції AI покращують якість знімків та обробку зображень у реальному часі.



Молодша модель серії Snapdragon 4 Gen 5 отримала безпрецедентне оновлення графічної підсистеми. Заявлено, потужність графічного процесора зросла на 77%.



Вперше в 4-й серії реалізовано підтримку ігрового процесу з частотою 90 кадрів на секунду.



Реалізована підтримка технології Dual SIM Dual Active (DSDA) для роботи двох 5G-карт одночасно.



«Ми розширюємо межі того, що користувачі можуть очікувати від своїх смартфонів - поєднуючи дивовижний досвід із надійною тривалістю роботи батареї», - заявив Ченвей Янь (Chenwei Yan), старший віцепрезидент Qualcomm.



Віцепрезидент Xiaomi Джун Лі (Jun Li) підтвердив наміри компанії використовувати нові платформи в майбутніх пристроях, зазначивши, що це допоможе зробити інновації доступними на всіх рівнях ринку.



Snapdragon 6 Gen 5 з'явиться у новинках від Honor та REDMI. А рішення на Snapdragon 4 Gen 5 першими випустять бренди OPPO, realme та REDMI.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI