Accenture: цифровая трансформация добавит мировой экономике рост на 5,4 трлн долл.

9 февраля 2021 г., 17:08

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Ускорившаяся на фоне пандемии цифровая трансформация компаний и появление новых гибких моделей ведения бизнеса позволят добиться экономического роста в $5,4 трлн, сообщается в новом исследовании Accenture.



При подготовке «Fast Track to Future-Ready Performance» были опрошены 1100 крупнейших компаний в 11 странах и 13 отраслях. Экономический эффект рассчитан на основе финансовых данных, представленных 810 компаниями.



Результаты исследования показали, что даже в условиях сохраняющейся экономической неопределенности 7% компаний достигли вдвое большей эффективности и втрое большей прибыльности по сравнению с конкурентами. Accenture называет такие компании «готовыми к будущему» (future-ready). Они ускорили применение цифровых решений и модернизировали операционные модели, перейдя от постепенных улучшений к массовому обновлению.



Неопределенность последнего года создала возможности для поиска новых идей – катализаторов трансформации и получения дополнительных выгод тем, кто способен широко мыслить, гибко и быстро адаптировать процессы, применяемые технологии, навыки сотрудников.



«Готовность к будущему» обеспечивает использование следующих инноваций: Облачные технологии и приложения: 9 из 10 future-ready компаний используют возможности облачной инфраструктуры, 78% из них готовы к масштабированию. Машинный интеллект: 71% из future-ready компаний уже используют решения на базе ИИ и возможности data science – этот показатель вырос в 18 раз всего за год, ранее таковых было 4%. 38% находятся в поиске новых возможностей искусственного интеллекта, а 63% планируют расширить использование ИИ к 2023 году.



Масштабируемая автоматизация: 67% из future-ready компаний уже используют автоматизированные процессы, и 58% продолжают наращивать такую практику (среди прочих компаний эти показатели составляют 32% и 6% соответственно).



Умные данные: future-ready компании в 10 раз чаще, чем другие, используют масштабируемые средства аналитики и оперируют более качественными выборками разнообразных данных для понимания информации и использовании ее в принятии решений – 45% против 6% у прочих компаний. К 2023 году 75% «готовых к будущему» будут использовать аналитику больших данных.



Гибкость в подборе персонала: 34% future-ready компаний уже используют возможности привлечения сотрудников из партнерской экосистемы, а не только внутри своих компаний, мобилизуя необходимые ресурсы по мере необходимости. По оценкам Accenture, к 2023 году таковых будет уже 71%. Это позволяет максимально использовать таланты людей, капитализируя человеческую изобретательность в сочетании с искусственными интеллектом в нужное время и нужном месте.



В Accenture отмечают, что в различных индустриях организации находятся на разном уровне операционной зрелости. В сфере страхования или высоких технологий доля future-ready компаний выше, чем в других отраслях. Но на волне пандемии процессы цифровизации ускоряются. По прогнозам Accenture, к 2023 году количество таких компаний вырастет в промышленности (48%), страховании (42%) и банкинге (37%). Эти отрасли выйдут в лидеры цифровизации.



По оценкам Accenture, выгода от цифровой трансформации для future-ready компаний – увеличение эффективности на 13,1% и повышение прибыльности на 6,4%.



Также future-ready компании за последние три года заметно увеличили скорость вывода новых продуктов и услуг на рынок, вовлеченность сотрудников, качество обслуживания клиентов и другие показатели. В среднем компании с более высоким уровнем цифровой зрелости в 2020 году были на 7,6% эффективнее с точки зрения операционных расходов и на 2,3% более прибыльны с точки зрения EBITDA.

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