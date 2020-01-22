 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 3 (1199)

12.01 - 19.01

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Новые игровые консоли подстегнут спрос на память и SSD

22 января 2020 г., 17:05

Новые игровые консоли подстегнут спрос на память и SSD

Как полагают исследователи из TrendForce, уже во втором полугодии 2020 г. заметно возрастет спрос на твердотельные накопители и графическую DRAM. Связывается это со стартом продаж игровых консолей Sony PS5 и Microsoft Xbox Series X, которые будут оснащены памятью GDDR6 и твердотельными накопителями емкостью от 512 ГБ до 1 ТБ.

Обе консоли будут построены на процессорах от AMD. В PS5 применят 16 ГБ памяти GDDR6, а Xbox Series X будет поставляться в вариантах с 12 и 16 ГБ. Для сравнения, в PS4 и Xbox One X использовалась память GDDR5 объемом 8 ГБ и 8/12 ГБ соответственно.

В TrendForce прогнозируют, что уже по итогам нынешнего года игровые консоли освоят 3-5% общемировых поставок твердотельных накопителей. Причем, в 2021 г. эта доля значительно возрастет. Во второй половине нынешнего года SSD для игровых консолей в битовом исчислении возьмут 5% общей емкости отгруженных твердотельных накопителей.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  