Новые игровые консоли подстегнут спрос на память и SSD

22 января 2020 г., 17:05

Как полагают исследователи из TrendForce, уже во втором полугодии 2020 г. заметно возрастет спрос на твердотельные накопители и графическую DRAM. Связывается это со стартом продаж игровых консолей Sony PS5 и Microsoft Xbox Series X, которые будут оснащены памятью GDDR6 и твердотельными накопителями емкостью от 512 ГБ до 1 ТБ.

Обе консоли будут построены на процессорах от AMD. В PS5 применят 16 ГБ памяти GDDR6, а Xbox Series X будет поставляться в вариантах с 12 и 16 ГБ. Для сравнения, в PS4 и Xbox One X использовалась память GDDR5 объемом 8 ГБ и 8/12 ГБ соответственно.

В TrendForce прогнозируют, что уже по итогам нынешнего года игровые консоли освоят 3-5% общемировых поставок твердотельных накопителей. Причем, в 2021 г. эта доля значительно возрастет. Во второй половине нынешнего года SSD для игровых консолей в битовом исчислении возьмут 5% общей емкости отгруженных твердотельных накопителей.

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