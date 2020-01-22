Anbox Cloud откроет для Android весь спектр облачных приложений

22 января 2020 г., 16:35

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Компания Canonical анонсировала платформу Anbox Cloud, которая позволяет распределять выполнение ресурсоёмких облачных приложений на мобильные устройства. Она использует Android в качестве гостевой операционной системы для запуска контейнеризованных рабочих нагрузок, что в идеале должно позволить использовать как угодно сложные приложения на любом гаджете, независимо от его аппаратных возможностей.

С помощью Anbox можно предоставлять «по требованию» приложения, интенсивно расходующие энергию, ресурсы процессоров и памяти. Платформа обеспечит клиентам гибкость масштабирования и плотный контроль затрат на инфраструктуру.

По мнению Canonical ключевыми областями применения Anbox Cloud могут стать облачные игры (по образу потокового сервиса Google Stadia), корпоративные настольные приложения и виртуализация мобильных устройств.

Разработчики приложений могут с её помощью эмулировать тысячи Android-устройств для различных сценариев тестирования и интегрировать своё ПО в конвейер CI/CD. Для самих облачных провайдеров Anbox Cloud станет средством доставки мобильных приложений и сервисов на основе моделей SaaS и PaaS.

Canonical уже договорилась о сотрудничестве с провайдером инфраструктуры граничных вычислений Packet Hosting. Это поможет клиентам развёртывать Anbox Cloud на границе своих сетей по всему миру. Кооперация с Intel и Ampere обеспечит Canonical процессорами, оптимизированными для Anbox Cloud.

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