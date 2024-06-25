Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір 

25 июня 2024 г., 11:51

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Створені нещодавно Сили Безпілотних Систем швидко розвіваються, зростає кількість підрозділів, які безпосередньо ведуть бойові дії або займаються підготовкою та керуванням екіпажів. Насамперед є велика потреба у ноутбуках та планшетах, як для пунктів управління, так і для мобільних груп. Обладнання потрібно мати якомога швидше, оскільки масштабування відбувається саме зараз.

Великим благодійним фондам в будь-якому разі потрібно чимало часу на збір грошей + наявність великих партій товару та погодження замовлень з постачальниками. Тому виникла ідея залучити спільноту, каже Володимир Поздняков, офіцер ЗСУ, помічник начальника ППО бригади Сухопутних військ, керівник проєкту #SafeSky, бо це дозволить значно скоротити час на забезпечення нових підрозділів, швидко збільшити ефективність роботи безпілотних засобів й, таким чином, зберегти життя наших захисників та сприяти знищенню ворога. Отже, потрібна ваша допомога!

Що робимо: купуємо та передаємо нові або б/в ноутбуки, параметри яких мають відповідати певним вимогам (нижче).

Ціль: 140 ноутбуків.

Термін: 25 липня.

Впораємося раніше – чудово! Передамо більше – ще краще!

На першому етапі мета забезпечити критичні потреби підрозділів СБС у підпорядкуванні ОСУВ «Хортиця». Наступним має бути ОСУВ «Таврія».

У проєкту є перші партнери!

Меценат, великий шанувальник бренду Lenovo, якій гарантує, що за кожний наданий спільнотою в рамках цього проєкту ноутбук марки Lenovo він передає на потреби СБС ще один. Тобто, фактично, іншим благодійникам треба закрити половину від цього запиту! Мережа Comfy – https://comfy.ua/ua/notebook/ – знижка 5% на будь-які моделі за промокодом. Офіційний онлайн-магазин Lenovo – https://shop.lenovo.ua/category/notebooks – знижка 10% на будь-які ноутбуки за промокодом. Інтернет-магазин NotBook – https://notbook.com.ua/noutbuki-dlya-zsu – спеціальна ціна на обрані моделі.

Алгоритм дій наступний:

У вас (людина, підприємство, фонд) є бажання передати на потреби Сил Безпілотних Систем ноутбуки, ТТХ яких відповідають наступним вимогам (не гірше): екран 14-15 дюймів, процесор не гірше Ryzen5/i5 Gen 10th або Ryzen7/i7 Gen 8th, ОЗУ 16 GB, SSD від 256 GB, SOH АКБ (для б/в) не менш ніж 80%; Зв’язуєтесь з Володимиром Поздняковим в будь-якій зручний спосіб (Facebook месенджер, або особисті контакти); Купуєте новий чи б/в ноутбук де завгодно, навіть на OLX, або за спеціальною ціною (17-18 тис. грн) у партнерів цього проєкту (перелік оновлюється, промокод за запитом); Погоджуємо кількість та куди маєте відправити (передача напряму в частини, визначеним контактним особам). В разі необхідності запитів або актів – це також можливо зробити; По кожному отриманому ноутбуку кожному благодійнику надається фотозвіт від підрозділу.

Поїхали!

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